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Ekonomi Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı

Son zamanlarda fiyatları oldukça düşen yumurta vatandaşın sofralarındaki ilk tercihi haline geldi. Uygun fiyatlar çarşı pazarı hareketlendirirken, 40 kuruşlar seviyesindeki yumurtanın düşüşünde en büyük neden Irak pazarının kapanması olarak gösteriliyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
Yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
Yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Yumurta fiyatlarındaki düşüş vatandaşı sevindirdi. Yaz aylarında sıcakların da etkisiyle azalan tüketim iç pazarda fiyatların düşmesiyle hızlanırken üreticiler ise yumurta fiyatlarının yükselmemesi için yem fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. Yıllarca kolestrole sebep olup olmadığı tartışılan yumurta şimdilerde altın günlerini yaşıyor.

Kolisi 5 liraya kadar düşen ürün bu ara vatandaşın da vazgeçilmezi haline geldi. 40-45 kuruş bandından alıcı bulan yumurtanın, çarşıda pazarda kolilerle alındığı gözleniyor. Vatandaşın sıklıkla tükettiği besin maddesinin ucuzlamasında ise en önemli sebep Türkiye’nin yumurta ihracatında yüzde 70’lik payıyla en büyük oyuncu durumundaki Irak’ın ithalatı yasaklaması olarak gösteriliyor.

İHRACATIN YÜZDE 70’i IRAK’A YAPILIYORDU

Irak cephesinde ise Türkiye'nin tersi bir durum yaşanıyor. Bu ülkede uygulanan ithalat yasağına bağlı olarak yumurta fiyatları Türk lirası cinsinden hesaplandığında 1 lira seviyesine yükselirken, Türkiye’nin ihracatının yüzde 70’inin sağlandığı Irak pazarının kapanmasıyla sektörde alternatif ihracat pazarı arayışları başladı.

İbrahim Afyon, Irak tarafının, kendi üretimleriyle arz ve talep dengesine göre bir çalışma yapacağını bildirdi.

Vatandaş yaşanan düşüşten memnun iken üreticinin pazar arayışının ne kadar daha süreceği ise merak konusu. Yapısı itibariyle de kısa sürede bozulabilen bir gıda olan yumurtanın üreticilerinin elini kolunu bağlaması da durumu bir kat daha zorlaştırıyor.

İTHALAT KOTALI ŞEKİLDE AÇILMALI

İthalat yasağının ne kadar süreceği sektör tarafından merak ediliyor. Bakan Pekcan'ın girişimleriyle taleplerini Irak'ta dile getirdiklerini vurgulayan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, Irak tarafının, kendi üretimleriyle arz ve talep dengesine göre bir çalışma yapacağını bildirdi.

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Afyon, Irak'ın ihtiyaç tahlili ile, ne kadar ürün alacağını belirleyip, ithalatı kotalı şekilde açabileceğine dikkat çekerek, "Arz-talep dengesine göre ihtiyaçları netleşince Türkiye pazarına döneceklerini belirttiler" ifadelerini kullandı. Afyon, Türkiye açısından büyük önem taşıyan pazarın kapanmasıyla ellerinde oluşan stoku likit yumurta üretimi için yumurta sanayiine aktardıklarına işaret ederek, tavuk kesimleriyle üretimi daralttıklarını ve şu anda turizm sezonunun da açılmasıyla üretim ve tüketiminde denge oluşturulmaya çalıştıklarını ifade etti.

  • ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK GEREK
  • Yumurta fiyatlarının düşüşünü değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasuonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, “İndirim vatandaşa yarasa da üretici zor durumda kalıyor. Müdahele şart” dedi. Yem fiyatlarının belli seviyelere çekilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, üreticilerin üretimden vazgeçmemesi için devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini dile getirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kısa süre öncesinde yem fiyatlarında bir iyileştirme sağladığını fakat bunun yeterli olmadığını söyleyen Palandöken, “Vatandaşın uygun fiyata yumurta yemesi için üretim sürmeli” diye konuştu.

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