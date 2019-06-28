Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi İş dünyası imar barışında taksit istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş dünyası imar barışında taksit istiyor

İmar Barışı’ndan başvuru süresi tamamlandı ve ödemeler için de son gün 30 Haziran olarak belirlendi. Ancak ödemelerin yüksek olması gerekçe gösterilerek iş dünyası temsilcileri ödemeler için uzatma ve taksitlendirme kolaylığı istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan - İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan - İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç

İlk talep önceki gün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’dan geldi.

İSO Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ağırlayan Bahçıvan, önce İstanbul’da biri Avrupa bir diğeri Anadolu yakasında olmak üzere 2 OSB talebinde bulundu ve uzun süre kiralamaya uygun fabrika talep etti.

Talepleri dinleyen Bakan Kurum, “Sanayicinin yanındayız, gerekli adımlar atılacak” dedi. Bahçıvan, her ne kadar imar barışı için başvuru süresi dolmuş olsa da kısa süreli bir uzatma ve taksitlendirme kolaylığı ile söz konusu imkandan daha fazla sanayicinin yararlanabileceğini de belirtti.

24 AY TAKSİT FAYDA SAĞLAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de İmar Barışı’nda 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını söyledi.

İmar Barışı sürecinin kangren olan birçok problemi çözecek bir adım olduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları söyledi:

  • “Üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi’nde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."

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