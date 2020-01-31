İş dünyası tek yürek oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz cuma meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Malatya başta olmak üzere çevre illerinde etkili oldu. Depremin hemen ardından toplumun herkesiminden bölgeye destek yağdı. Yaşanan sıkıntıları elbirliği ile atlatmak için iş dünyası da tek yürek oldu.
27 TIR'I GERİ GÖNDERDİLER
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonu AFAD’ın koordinasyonunda 81 ildeki 365 Oda ve Borsa Başkanı ile harekete geçerek, Elazığ ve Malatya'ya gönderdiği yardım TIR'ı sayısı 108’e ulaştı. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sahayı bizzat yerinde gördük. Artık malzeme ihtiyacı kalmamış. Bakanlığımız ve AFAD artık yeter göndermeyin dediler. Yola çıkmış olan 27'tane TIR'ı tekrar şehirlerine geri gönderdiler. Sahanın ihtiyacı olan ısıtıcı, giyecek, yiyecek herşey karşılanmış oldu. Deprem insanı öldürmüyor, bina öldürüyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Kontrollerin çok iyi yapılması lazım" ifadelerini kullandı.