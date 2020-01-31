Ekonomi İş dünyası tek yürek oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş dünyası tek yürek oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için iş dünyası tek yürek oldu. TOBB, 81 ildeki 365 Oda ve Borsa Başkanı ile harekete geçerek, Elazığ ve Malatya'ya 108 TIR yardım gönderdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu kadar yeterli mesajı gelince hazırlığı yapılan birçok TIR'ı da sonradan iptal ettik" dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz cuma meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Malatya başta olmak üzere çevre illerinde etkili oldu. Depremin hemen ardından toplumun herkesiminden bölgeye destek yağdı. Yaşanan sıkıntıları elbirliği ile atlatmak için iş dünyası da tek yürek oldu.

27 TIR'I GERİ GÖNDERDİLER

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonu AFAD’ın koordinasyonunda 81 ildeki 365 Oda ve Borsa Başkanı ile harekete geçerek, Elazığ ve Malatya'ya gönderdiği yardım TIR'ı sayısı 108’e ulaştı. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sahayı bizzat yerinde gördük. Artık malzeme ihtiyacı kalmamış. Bakanlığımız ve AFAD artık yeter göndermeyin dediler. Yola çıkmış olan 27'tane TIR'ı tekrar şehirlerine geri gönderdiler. Sahanın ihtiyacı olan ısıtıcı, giyecek, yiyecek herşey karşılanmış oldu. Deprem insanı öldürmüyor, bina öldürüyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Kontrollerin çok iyi yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Turizmde festival havası
EKONOMİ
Turizmde festival havası


DSÖ acil durum ilan etti

DSÖ acil durum ilan etti

​Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü.
Ne anlaşması? Bu işgaldir

Ne anlaşması? Bu işgaldir

Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri'nde konuşuyor.
TVNET Yılın En İyi Belgesel Kanalı seçildi

TVNET Yılın En İyi
Belgesel Kanalı seçildi

​Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.
Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama.
MGK'dan <br>Kudüs vurgusu

MGK'dan
Kudüs vurgusu

Toplantının bildirisi yayımlandı.
Bu namertlik skandal ötesidir

Bu namertlik skandal ötesidir

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki.

8 farklı soruşturma başlatıldı

8 farklı soruşturma başlatıldı

Yıkılan binalarla ilgili Başsavcılık harekete geçti.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden 22 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.