İş dünyası tek yürek oldu Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için iş dünyası tek yürek oldu. TOBB, 81 ildeki 365 Oda ve Borsa Başkanı ile harekete geçerek, Elazığ ve Malatya'ya 108 TIR yardım gönderdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu kadar yeterli mesajı gelince hazırlığı yapılan birçok TIR'ı da sonradan iptal ettik" dedi.

Mesude Demirhan 31 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak