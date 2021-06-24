İşi ayağınıza gönderdi: ​GÖNDER’in uygulamasıyla herkes boş zamanında kurye olabilecek​

Pandemi dönemiyle beraber popülerliği artan eve teslimat büyümeye devam ederken; bu işin olmazsa olmazı kuryeler de artık bir sektöre dönüştü. Bir zamanların sırtında sepetle erzak taşıyan küfecileri artık bir neslin hafızasındaki hatıra. Sonrasında gelen kapıcı ve bakkal çırakları ise teknoloji sayesinde adeta geri döndü. Şimdi bu işi motor kuryeler yapıyor.

SAAT ÜCRETLERİ BİR YILDA YÜZDE 100 ARTTI

Bu dönüş o kadar muhteşem oldu ki, pandemide oluşan istihdam açığını karşıladı. Kurye maliyetlerinde de ciddi bir artış yaşandı. 1 yıl öncesinde saati 15 lira olan kuryelerin şimdilerde ücreti 27 ile 30 lira seviyesine çıktı. Böylece kuryelerin toplam maliyet içindeki payı yüzde 25’lere ulaştı.

ESNAFA GÜÇLÜ DESTEK

Belki de son 15 ayda gençler başta olmak hemen her kesimden insan eve yemek veya market siparişi verdi. Kısa süredeki bu akıl almaz büyüme pazara yeni aktörlerin katılımına neden oldu. Bu firmalardan olan GÖNDER, yeni ve farklı bir yapılanma ile piyasada önemli bir ihtiyacı karşılamaya aday görünüyor. Şirket, bugün Türkiye’nin 22 şehrinde ve 84 ilçesinde yerel marketleri ile iş birliği yaparak büyüyor. Yani siparişler, büyük depolardan değil mahalle esnafı veya bölgedeki KOBİ’lerden de sağlanacak. Bu sayede özellikle zincir marketler ve online siparişlerden zarar gören küçük esnaf nefes almış olacak. Bu özel model ile hem küçük esnafı destekliyor hem de onların yeni dünya düzenine adapte olmalarına, dijitalleşmelerine olanak sağlıyor.

REKLAM

HERKESE EK GELİR İMKANI

Firma, yeni bir istihdam ve kazanç modeli ile de dikkat çekiyor. Online market alışverişinin en önemli ayaklarından birinin kurye hizmeti olduğuna değinen Taner Karamollaoğlu, geliştirdikleri özel uygulama sayesinde boş vakti olan herkesi, apartman görevlisini dahi sisteme dahil ederek ek gelir kazanmasını sağlayabileceklerini söyledi. GÖNDER’in özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir gelir kaynağı olacağını vurgulayan Karamollaoğlu, “Böylece insanlar zamanlarını verimli kullanırken ekstra gelir elde edebilecekler” ifadesini kullandı.

MAHALLE TEMSİLCİSİ SİSTEMİ GELİYOR

Yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak için düzenlenen basın toplantısında konuşan HML Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu, Ağustos ayından itibaren birçok ilçede devreye alacakları yemek ve çarşı mağazaları gibi yeni hizmetlerle, hedeflenen yapısına kavuşacağını söyledi. Karamollaoğlu, her mahallede birkaç “mahalle temsilcisi” ile çalışarak GÖNDER ağını büyüteceklerini ifade etti.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜME HEDEFİ

GÖNDER ile halihazırda pazarda bulunan yapılardan ayrışmak, hizmet yelpazesini genişleterek fark oluşturmak arzusunda olduklarına değinen Taner Karamollaoğlu, “Uygulamayı hayata geçirmek için epey bir süre bekledik, dersimize iyi çalıştık, pazarın eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyoruz ve bugün yaygın ağımızla sahadayız” dedi. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyüme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Taner Karamollaoğlu, mevcut yatırımcılarının yanında yeni yatırımcılarla da görüşmeye devam ettiklerini belirtti.