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Ekonomi

İŞKUR'un hedefi 1,3 milyon istihdam

İŞKUR, bu yıl sonuna kadar 1,3 milyon kişiyi daha çalışma ordusuna katmak istiyor. Bu doğrultuda, 475 bin kadın, 475 bin genç, 35 bin engelli ve 275 bin üniversite mezununun istihdam edilmesi hedefleniyor.

Mehmet Güney
04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:34 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İŞKUR, aralık ayının sonuna kadar özel sektörde yapılacak işe yerleştirmenin en az 1 milyon 325 bin olmasını hedefliyor. Yeni işe yerleştirmelerde kadın ve gençlerin sayı üstünlüğü sağlanacak.

YAPAY ZEKADAN YARARLANILACAK

İstihdamda nitelik artışına katkı sunmak amacıyla en az 475 bin kadın, 475 bin genç, 35 bin engelli, 275 bin yükseköğretim mezunu bireyin İŞKUR aracılığıyla çalışma ordusuna katılması isteniyor. İŞKUR istihdamın yanı sıra işsizlik sigortası fonundan finanse edilen ve sağlanan istihdam teşviklerinin 2024 yılının ikinci yarısında da uygulanmaya devam edecek. İş gücü arz ve talebinin örtüştürülerek en etkin biçimde izlenebileceği bir eşleştirme yapısının kurulmasının hedeflendiği çalışma hayatında teknolojik yenilikler ve dijital dönüşüm kullanılacak. Eşleştirme projesinin 2. fazı kapsamında yapay zeka modeli kullanılarak eşleştirme sisteminde çalışmalar sürdürülecek.

ADAYLARA HAVUZ SİSTEMİ

İş başvurularında ayrıca aday havuz sistemi çalışmasıyla, işverenler İŞKUR e-şube üzerinden, ilan açmadan aradıkları iş gücünü kurum kayıtlarıyla sorgulayabilecek. Aday havuz sistemine giriş yapan işverenler; görüntülenecek sayfada kendilerinin belirlediği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dilbilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile (KVKK) mevzuatı çerçevesinde seçtikleri niteliklerde kaç kişinin İŞKUR’a kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.


Bakan Bolat: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat "Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.


#İŞKUR
#İstihdam
#ekonomi
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