İŞKUR'un hedefi 1,3 milyon istihdam

İŞKUR, aralık ayının sonuna kadar özel sektörde yapılacak işe yerleştirmenin en az 1 milyon 325 bin olmasını hedefliyor. Yeni işe yerleştirmelerde kadın ve gençlerin sayı üstünlüğü sağlanacak.
YAPAY ZEKADAN YARARLANILACAK
İstihdamda nitelik artışına katkı sunmak amacıyla en az 475 bin kadın, 475 bin genç, 35 bin engelli, 275 bin yükseköğretim mezunu bireyin İŞKUR aracılığıyla çalışma ordusuna katılması isteniyor. İŞKUR istihdamın yanı sıra işsizlik sigortası fonundan finanse edilen ve sağlanan istihdam teşviklerinin 2024 yılının ikinci yarısında da uygulanmaya devam edecek. İş gücü arz ve talebinin örtüştürülerek en etkin biçimde izlenebileceği bir eşleştirme yapısının kurulmasının hedeflendiği çalışma hayatında teknolojik yenilikler ve dijital dönüşüm kullanılacak. Eşleştirme projesinin 2. fazı kapsamında yapay zeka modeli kullanılarak eşleştirme sisteminde çalışmalar sürdürülecek.
ADAYLARA HAVUZ SİSTEMİ
İş başvurularında ayrıca aday havuz sistemi çalışmasıyla, işverenler İŞKUR e-şube üzerinden, ilan açmadan aradıkları iş gücünü kurum kayıtlarıyla sorgulayabilecek. Aday havuz sistemine giriş yapan işverenler; görüntülenecek sayfada kendilerinin belirlediği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dilbilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile (KVKK) mevzuatı çerçevesinde seçtikleri niteliklerde kaç kişinin İŞKUR’a kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.