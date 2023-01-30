İspanya'nın jet-set tatil bölgesine Türk mobilyası

Mobilya üreticisi Art Design, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 2022 yılını 150 milyon TL’lik bir ciroyla kapatan Art Design, yılın ikinci yarısında 5 birimden oluşan çevreci özelliklere sahip fabrikasını hayata geçirdi. Art Design, yılın ilk yarısında Avrupa’nın jet-set tatil bölgesi İspanya Marbella’da ve İran’da shoowrom açmaya hazırlanıyor.

İTALYAN MARKALARINI GEÇTİK

Cirolarının yüzde 50’sinin ihracattan geldiğini belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, kilogram başına en az 10 dolar ihracat yaptıklarını ve Fransa, Hollanda gibi önemli pazarların ağırlık kazandığı Avrupa’da güçlü olduklarını belirtti. Terzi, “Avrupa jet-setinin tatil beldesi İspanya'nın Marbella bölgesi önemli pazar, buradan talep alıyoruz. Evlerin 40-50 milyon avro değerinde olduğu bu bölgede ilk kez bir Türk markası olarak yer alacağız. Türkiye, İtalya’yı geride bıraktı diyebiliriz. Tasarım anlamında ciddi yol kat ettik” dedi.

Turgay Terzi

DİJİTAL MAĞAZA AÇIYOR

Pandemi döneminde hayata geçirdikleri Kalamış Showroom’unu 2022 yılında büyütme kararı aldıklarını belirten Terzi, “Türkiye’de ilk defa mobilya sektöründe deneyimsel mağazalığı yaşatmak üzere Kalamış Showroom’umuzda ‘Art Design Dijital Showroom’u hayata geçireceğiz. Diğer bir yandan da markamızın dijital alt yapımızı güçlendiriyoruz. Kısacası dijitalleşen sektörlerde yatırımlarımızı yeni gelişmelere eşdeğer şekilde ilerletme kararı aldık” açıklamalarında bulundu.



