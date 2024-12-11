İsra Holding’den Başakşehir’de fırsatlarla dolu yeni proje: Hillport Family Suıtes

Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, İstanbul’un yükselen değeri Başakşehir’de yepyeni bir projeye imza atıyor. Premium yatırım fırsatının sunulduğu Hillport Family Suites, otel odaları ve home ofis alanlarından meydana gelirken benzersiz bir premium yatırım fırsatı sunuyor.





Smart suite, comfort suite, deluxe suite ve home ofis alanlarını kapsayan proje, dünyaca ünlü markaları Başakşehir’de tek çatı altında buluşturacak V Mall İstanbul AVM’ye tek asansörle ulaşma imkanı sunuyor. Satışa çıktığı ilk gün yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gören Hillport Family Suites, Başakşehir’in çehresini değiştirecek potansiyeliyle öne çıkıyor.





MEGAKENTİN YILDIZI BAŞAKŞEHİR’DE EŞSİZ YATIRIM POTANSİYELİ

2024 yılını 10 milyar doların üzerinde turizm geliriyle kapatması beklenen İstanbul, dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. Özellikle İstanbul Havalimanı ve bağlantı yollarına yakın lokasyonlarda son yıllarda turizm yatırımları artarken, bölgede sadece 3 adet Premium otel olması yatırımcılar için benzersiz bir kazanç potansiyeli sunuyor. Hillport Family Suites projesi de Başakşehir’de yatırım yapmak isteyenler için eşsiz konseptiyle cazip yatırım imkanı tanıyor. Proje kapsamında satın alınan birimle birlikte yatırımcılar turizm tapusuna hemen sahip olurken, yılda 15 gün ücretsiz konaklama imkanına da sahip oluyor.





ŞEHRİN DOĞASINA UYGUN, YENİLİKÇİ MİMARİ

Kamu yatırımlarının ve ana ulaşım yollarının tam merkezinde konumlanan Başakşehir’de, 20 bin 400 metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan Hillport Family Suites projesi, sahip olduğu özellikler ve yenilikçi mimarisiyle dikkat çekiyor. 13 bin metrekarelik inşaat alanından meydana gelen ve toplamda 12 kat şeklinde tasarlanan Hillport Family Suites projesinde 173 bağımsız birim bulunuyor. Proje kapsamında 142 adet otel-turizm ünitesi yer alırken 31 adet home Office alanı yatırımcıların beğenisine sunuluyor.





İSTANBUL’UN KALBİNDE, KENTİN MERKEZİNDE

Turizm tapusuna sahip olan 2026 yılının Mayıs ayında tamamlanması planlanan Hillport Family Suites projesi, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı bağlantı yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunun yanı başında yükseliyor. 2 bin 700 yatak kapasiteli Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 360 bin metrekarelik Başakşehir Millet Bahçesi ve 80 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Hillport Family Suites’e çok yakın bir konumda yer alıyor.



