İsrail-Filistin arasındaki gerilim brent petrolü de vurdu: 90 dolara yaklaştı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Hamas'ın operasyonu sonucu İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 413 Filistinli yaşamını yitirdi.