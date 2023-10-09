İsrail-Filistin arasındaki gerilim brent petrolü de vurdu: 90 dolara yaklaştı

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı. Saldırılarda 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişi de yaralandı.