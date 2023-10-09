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Ekonomi

İsrail-Filistin arasındaki gerilim brent petrolü de vurdu: 90 dolara yaklaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında iki ülke arasında yaşanan savaş halinde üçüncü güne girilirken ortaya çıkan gerilim brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı bölgeden gelene haberler sonrası yüzde 5'e yakın yükselerek 90 dolara yaklaştı.

Kenan Biter
09:46 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.


İki ülke arasında yaşanan gerilim brent petrole de yansıdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.


NE OLMUŞTU?


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Hamas'ın operasyonu sonucu İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 413 Filistinli yaşamını yitirdi.






#Brent petrol
#Hamas
#Aksa Tufanı
#Petrol
26 dakika önce
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