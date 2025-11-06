İsrail'e "sıfır", Filistin'e 437 milyon dolarlık ihracat

Bakan Bolat, 2 Mayıs 2024'te hükümetin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticaretin tamamen durdurulduğunu söyledi. Bolat, "Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır" bilgisini verdi. Bolat, 7 Haziran 2024’te yapılan Türkiye-Filistin Devleti Protokolü çerçevesinde talep edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik özgün bir kontrollü ticaret mekanizması geliştirdiklerini de belirtti. Bolat, "2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracatın toplam tutarı 437 milyon dolardır" dedi.

Suriye ile ilişkilere de değinen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye ile ihracatımız ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 53 artarak 2,7 milyar doları aştı, ticaret hacmimiz ise 2,9 milyar dolara ulaştı. Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler çerçevesinde bölgede bulunan gümrük kapılarımızı yenilemeyi planlıyoruz. Şanlıurfa/Ceylanpınar’da, 23 dönüm büyüklüğünde bir gümrük sahası inşa ettik. Akçakale’de ise mevcut sahamızı 43 dönümden 126 dönüme çıkararak yaklaşık 3 kat kapasite artışı ile kapsamlı bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. Kilis/Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda, TIR sahasını tamamladık. Genişletme planlarımız kapsamında, yürütülen projelerin yapım ihalesine çıkılmasına yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Çobanbey’de ise mevcut sahamızı 21 dönümden 71 dönüme çıkararak yaklaşık 2,5 kat kapasite artışı hedefliyoruz."