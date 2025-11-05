“Küresel Vizyon, Bölgesel Güç” temasıyla düzenlenen forum; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Azerbaycan KOBİA (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı) ve Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle Fairmont Hotel Bakü’de gerçekleştirildi. Forum, bölgesel ticaret, teknoloji transferi, start-up ekosistemi ve girişimcilik alanlarında Avrasya genelinde ortak bir vizyonun inşasına zemin hazırladı.

Açılış programına; Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Azerbaycan KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov, Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYFB 2025 BAKÜ İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen, MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli ve Genç MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Akif Başoğlu katıldı. Etkinliğin bu düzeyde uluslararası katılımla gerçekleştirilmesi, forumun yalnızca gençler arasında bir buluşma değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik iş birliği ve vizyon geliştirme platformu niteliği taşıdığını ortaya koydu.

Forumda, Avrasya genelinde genç girişimciliğin gelişimi ve bölgesel ticaret ağlarının güçlendirilmesine odaklanan üç ana oturum gerçekleştirildi.

İlk oturum olan “Genç Girişimciler İçin Yeni Nesil Ekosistemler” başlığında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Kaan Masatçı, RePie Portföy Kurucu Ortağı Mehmet Ali Ergin, SOCAR İnovasyon ve Strateji Başkanı Teymur Aliyev ve InMerge Ventures Yöneticisi / Pasha Holding İnovasyon Müdürü Huseyn Mahmudov, yeni yatırım modelleri ve girişimcilik ekosistemlerinin dönüşümünü ele aldı.

İkinci oturum olan “Avrasya’da Yeni Nesil Ticaret” panelinde, Buta Group CEO’su Alim Şentürk’ün moderatörlüğünde; Azerbaycan Kamu–Özel Sektör İş Birliği Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Anar Yusufzada, Pasha Management Company Grup Satın Alma Müdürü Gahraman Abbasov, GlocalBASE Kurucusu Melih Elidüzgün ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yücel Batu Salman, bölgesel ticaretin dijitalleşme süreci, e-ticaret platformlarının yükselişi ve sürdürülebilir tedarik zincirleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Üçüncü oturumda ise “Ticari Diplomasinin Geleceği ve Diasporanın Gücü” başlığı altında, BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Direktörü Seda Satır moderatörlüğünde; Azerbaycan Gençlik STK’ları Birliği (NAYORA) Temsilcisi Rafael Hacıbəyli, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 Bakü İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı İhsan Alpargın, ticari diplomasinin genç girişimcilik üzerindeki etkilerini, diaspora ağlarının rolünü ve bölgesel iş birliğinin yeni dinamiklerini ele aldı.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Avrasya coğrafyasındaki genç girişimcilere yönelik ortak bir vizyonun altını çizdi. Usta konuşmasında, “Dünyanın ekonomik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrasya coğrafyasının gençleri olarak artık seyirci değil, yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Usta, genç girişimcilerin yalnızca ekonomik üretim değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı alanında da dönüştürücü bir güç haline geldiğini belirterek, Genç MÜSİAD olarak bu sürecin öncülüğünü yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Ayrıca, genç girişimciler arasında güvene, ortak değerlere ve karşılıklı faydaya dayalı yeni bir iş birliği modelinin inşasının, bölgesel refahın kalıcı temellerinden biri olacağını ifade etti.Açılış konuşmalarında yer alan Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen ise; ‘’Bugün bu program vesilesi ile kurduğumuz bağlar sadece ticari ortaklıklar değil gönül köprüleridir. Çünkü biz biliyoruz ki kardeşlik rakip olmamak birlikte büyümektir. Genç MÜSİAD olarak idealimiz bu coğrafyanın gençlerini bir araya getirerek dayanışma ve üretim ruhunu yeniden canlandırmaktır. Bizler inanıyoruz ki birlik oldukça güçleniriz, paylaştıkça büyürüz, omuz omuza yürüdükçe sesimiz daha gür çıkar’’ ifadelerini kullandı.





EYBF 2025, yalnızca tek seferlik bir organizasyon değil, uzun vadeli bir bölgesel girişim olarak tanımlanıyor. Forum kapsamında belirlenen yol haritası doğrultusunda, 2026 yılında etkinliğin Astana’da, 2027 yılında ise Taşkent’te düzenlenmesi planlanıyor. Böylece, Avrasya genelinde sürdürülebilir ticaret ağlarının kurulması, start-up ekosisteminin güçlendirilmesi ve girişimci gençlerin bölgesel kalkınmada etkin roller üstlenmesi hedefleniyor.



