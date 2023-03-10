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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvenin sahibi oldu

Dünyanın en yoğun havalimanları arasında olan İstanbul Havalimanı bir kez daha zirvenin sahibi oldu. Ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak önceki rekorunu tazeledi.

12:14 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın ocak ayında 5 milyon 637 bin 182 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'daki havalimanları arasında lider olduğunu duyurdu.


Rekor üstüne rekor kırıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"İstanbul Havalimanı ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupa’da zirvenin sahibi oldu"
denildi.

Paylaşımda ayrıca diğer havalimanlarının istatistiklerine yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.


#İstanbul Havalimanı
#Türkiye
#ekonomi
#havalimanı
#uçuş
24 dakika önce
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvenin sahibi oldu
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