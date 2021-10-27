İstanbul Havalimanı "Avrupa’nın En İyisi" seçildi

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle büyük bir sınavdan geçtiği dönemde almış olduğu proaktif önlemler, Avrupa’nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), “17th ACI Europe Awards” kapsamında İstanbul Havalimanı’nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine layık gördü.

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Bu yılın kriterleri: Dayanıklılık ve İlham

Geçtiğimiz dönemde iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi ile “Net Zero 2050” hareketini de başlatan ACI, “Avrupa’nın En İyi Havalimanı”nı seçmek için bu yıl standart ödül kriterlerine “Dayanıklılık ve İlham”ı ekleyerek, değerlendirmelerinde Covid-19 iyileştirmeleri ve sürdürülebilirlik alanında yapılan ilham verici çalışmalara odaklandığını açıkladı. Yeni düzende iş yapış modelini dayanıklılık üzerine kuran İstanbul Havalimanı, çevikliği sayesinde, hata payını en aza indirecek şekilde karar alma mekanizmalarını işletmesiyle farkını ortaya koydu.

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EKONOMİ İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Dünyanın çok büyük bir sınav verdiği Covid-19 pandemisinde havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.

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Erişilebilirlikte de başarı tescillendi

İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin “Erişilebilir Havalimanı” ödülünü almaya hak kazandı. Terminalde hem kara hem hava tarafında oluşturduğu Özel yolcu hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, Sesli Adımlar, yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti. Öncelikli geçiş noktaları, Erişilebilir Asansör ve Araç park noktaları, Erişilebilir Rota, Çok Özel Misafir Kartı ve Ayçiçeği Yaka Kartı projeleriyle de erişilebilirlik standartlarının tümünü karşılayan İstanbul Havalimanı, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla, seyahat etmenin herkesin hakkı prensibi anlayışını benimsemesiyle de takdir edildi.

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