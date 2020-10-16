İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı: 'Sıfır atık' belgesi aldı

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA, havacılık sektörüne örnek teşkil edecek çalışmalarını, İstanbul Havalimanı’nın tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamasında titizlikle uyguluyor. Bu düşünceden yola çıkarak “Sıfır Atık” yaklaşımının kritik başarı faktörü olarak görüldüğü İstanbul Havalimanı’nda, yürütülen çalışmalar sürdürülebilirlik temelinde ele alınırken, tüm faaliyetler IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturuluyor.

Sıfır Atık prensibi yaklaşımında, atık sorununun çözümü için kaynağında ayrıştırmanın büyük önem taşıdığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren İGA dahil tüm tarafların atıkları kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş farklı kategoride ayrıştırılıyor.

Günde 100 ton atık üretiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’ndaki tüm süreçlerin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına uygun şekilde tasarlandığını belirterek, "Sıfır Atık Prensipleri bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı’nda günde 100 ton atık üretiliyor. Bunun yüzde 30’u yani 30 ton atık geri kazanıma gönderilmektedir.

İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu

FOTOĞRAF 8 İGA PASS'in ayrıcalıklı son yatırımı olan İGA İç Hatlar Lounge'nin açılışını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul gerçekleştirdi. 360 metrekarelik alan üzerine kurulan İGA İç Hatlar Lounge, pandemi nedeniyle ilk aşamada sosyal mesafeye de uygun olarak 40 kişiye hizmet verecek. Bu nedenle özel yolcu salonuna yolcular, ateşleri ölçülerek alınıyor. İstanbul Havalimanı’nda Premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan İç Hatlar Lounge’ı, ücretsiz terminal içi ulaşım aracı Buggy Shuttle, zengin yiyecek-içecek menüsü, ücretsiz masaj ve internet hizmetinden faydalanabilecek. İGA İç Hatlar Lounge yolcuların konforu için uzanma ve bar alanı, business corner, TV kanalları, FIDS ekranları, masaj imkânı ücretsiz olarak sunulurken, İGA PASS ve Priority Pass üyeleri tüm bu imkânlardan anında yararlanabiliyor. Ayrıca 65 yaş üstü yolcular yüzde 65 indirimle bu hizmetten yararlanabilecek. Özel Yolcu Salonunun açılışında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, şöyle konuştu: “İstanbul Havalimanı için öncelikli hedefimiz, bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimize daha fazla konfor, güven ve kolaylık sağlamak için İç Hatlar Lounge alanımızı hizmete aldık. 'Yolcu odaklı' bir bakış açısıyla hareket ederek misafirlerimiz için her türlü detayı düşündük. İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı Lounge alanında İGA Hijyen Takımı sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak.” İstanbul Havalimanı iç hat seferlerinde seyahat eden yolculara özel salon Dünyanın ve bölgenin en büyük küresel aktarma merkezi olan ve yolcu konforunun en üst seviyede tutulan İstanbul Havalimanı'nda iç hat seferlerinde seyahat eden yolcular için “İGA İç Hatlar Lounge hizmete açıldı.

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1 milyon 300 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Elektronik Çevre Bilgi Sistemi’ üzerinden elde edilen verilere göre ‘Sıfır Atık’ stratejisi bakımından, havalimanının açıldığı tarihten bu yana 1 milyon 300 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti ve 49 bin 500 ton daha az yakıt kullanıldı. 44 milyon 217 bin kilowatt daha az enerji tüketildi ve bu sayede 1175 kilo daha az hammadde kullanılarak tasarruf sağlandı. Çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Atıktan Sanata (Artwist) Projesi’yle havalimanı inşaatından çıkan 100 ton atıktan ileri dönüşüm sayesinde toplam 39 sanat eseri ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

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Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gold sertifikası almaya hak kazandıklarını kaydeden Samsunlu şu değerlendirmelerde bulundu:

EKONOMİ İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 5 uluslararası sertifika aldı

"İstanbul Havalimanı ana terminal binası dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescillendi. Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?' fotoğraf ve video yarışmasını Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdik. ‘Çevre Farkındalığı’ kapsamında toplum tabanlı geri dönüşüm projesi “Kollekt” uygulamasının İstanbul Havalimanı’nda hayata geçmesini sağladık.

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"Bu başarı bizi motive ediyor"

Son olarak havacılık sektörüne örnek olacak şekilde ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk havalimanı olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu başarı daha büyük hedefler için bizi motive ediyor. Şunun altını çizmek istiyorum, tüm bu çalışmaların özünde gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakma isteğimiz yer alıyor. Çevre Dostu, bir havalimanı olarak bu hedef doğrultusunda yaşadığımız çevreye, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

FOTOĞRAF 11 THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatının tamamlanarak, hizmete girdiği bildirildi. İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk üs bakım hangarları olarak havacılık sektörüne hizmet verecek olan hangarların Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük hangarlarından biri olduğu kaydedildi. Açıklamada 60 bin metrekare üzerine kurulan tesiste, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verilebileceği bilgisi yer aldı. Hizmete giren yeni üs bakım hangarlarının sürekli büyüyen ve gelişen sektörde THY'nin rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı. Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacağı, enerji ihtiyaçlarının da güneş enerjisinden sağlanacağı bildirildi. Hangar ceplerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacağı belirtildi. Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, hizmete alınan yeni hangarlarla ilgili şunları söyledi: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., başarı hikayelerine bir yeni mihenk taşı daha ekledi. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın yeni havacılık merkezi olduğuna inanıyor ve burada sunduğumuz havacılık teknik hizmetlerimizi yaptığımız yeni yatırımlar ile çok daha ileri seviyelere taşıyoruz. Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımız ile önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz. Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada Çelikten kanatlarıyla devasa boyutları olan uçaklarımızın da ilgiye ve bakıma ihtiyacı var. THY Teknik A.Ş. uçaklarımıza, konforlu ve güvenli seyahatiniz için dünyanın en büyük (60bin m2 kapalı alan) üs bakım hangarlarından birini inşa etti. Ülkemiz havacılığına hayırlı olsun ifadelerini kullandı Dünyanın en büyüklerinden olan çevreci hangar İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan üs bakım hangarı hizmete girdi. 60 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verecek hangarlarda uçak bakımları, onarımları ve revizyonları yapılacak. Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacak, enerji ihtiyaçları da güneş enerjisinden sağlanacak. Ayrıca, son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.

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