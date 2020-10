İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı: 'Sıfır atık' belgesi aldı

“İstanbul Havalimanı için öncelikli hedefimiz, bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimize daha fazla konfor, güven ve kolaylık sağlamak için İç Hatlar Lounge alanımızı hizmete aldık. 'Yolcu odaklı' bir bakış açısıyla hareket ederek misafirlerimiz için her türlü detayı düşündük. İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı Lounge alanında İGA Hijyen Takımı sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak.”