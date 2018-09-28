Ekonomi İstanbul Yeni Havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ kazandı. İlçe ilçe yolculuk ücretleri belli oldu. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Otobüs A.Ş., 29 Ekim’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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İstanbul Yeni Havalimanı otobüs ihalesi tamamlandı.
İstanbul Yeni Havalimanı otobüs ihalesi tamamlandı.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale 4 Eylül’de yapılmıştı. İETT’nin düzenlediği ihaleyi Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu 475.5 milyon TL’yle kazanmıştı. Ancak ihale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve yeni ihaleye çıkılmıştı. Dün yeniden yapılan ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 823 bin liralık teklifle 10 yıllığına kazandı.

Çocuklara bedava

Otobüs AŞ, 29 Ekim’den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Serviste kullanılan araçlar, havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlardan olacak. Posta'da yer alan habere göre, bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100’ü 46 koltuk, 50’si 35 koltuk kapasiteli olacak. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Araçlarda kameralar yer alacak.

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