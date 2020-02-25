4 araçtan 1'i EDS'ye yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) megakentin birçok noktasında kural ihlallerinin azalması için 7/24 çalışırken hata yapan sürücülere de göz açtırmıyor.

İstanbul'da, 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor.

EDS ile kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere çeşitli para cezaları veriliyor.

BİRDEN ÇOK CEZA YAZILABİLİYOR

Ortalama hızı aşan sürücülere 288 TL'den başlayan cezalar verilirken tramvay yoluna girene, dönüş yasağına uymayana, emniyet şeridini ihlal edenlere ceza kesiliyor. Aynı anda birden fazla kuralı ihlal eden sürücülere ise birden çok ceza yazılıyor.

İstanbul genelinde EDS üzerinden 455 kamera ile kural ihlalleri tespit ediliyor.

EKONOMİ Kural ihlali yapan 87 bin sürücü fahri trafik müfettişine yakalandı

yenisafakcom'un İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden edindiği bilgilere göre; 2019 yılından bugüne kadar EDS üzerinden kural ihlali yaptıkları tespit edilen 1 milyon 366 bin araca idari para cezası tutanağı düzenlendi.

4 ARAÇTAN 1'İ KAMERALARA YAKALANDI

Söz konusu araçlara yaklaşık 14 ay içerisinde kesilen cezaların adedi de 1 milyon 366 bin 794 adet olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıt yer alıyor. EDS üzerinden ceza kesilen araç sayısı toplam taşıt sayısına bölündüğünde 4 araçtan birinin EDS'ye yakalandığı ortaya çıkıyor.

EDS kameralarıyla tespit edilen cezaların merkezde belgelenmesiyle kesilen cezalar sürücüler tarafından anında E-devlet’ten görülebiliyor.

31 ARALIK'A KADAR SÜRE VAR

Geçtiğimiz günlerde kesilen cezaların geç tebliğ edildiğini öne sürüp protesto yapan araç sahiplerinin durumuna ilişkin ise, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının tebliğinin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 20'nci maddesinin (...2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' nda belirtilen ve idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olanlar düşer.) hükmü gereğince yapıldığına dikkat çeken İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri; 2019 tarihli kural ihlallerine istinaden düzenlenen trafik ceza tutanaklarının 31.12.2020 tarihine kadar tebliğ için süresi bulunduğunu belirtti.

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İstanbul Havalimanına giden yolda hız limitinin 70 km olmasına sürücüler isyan etmişti.

DÜŞÜK HIZ LİMİTİ İDDİASI!

Kesilen cezaların hız sınırlarının bazı bölgelerde çok düşük olmasından kaynaklı olduğuna ilişkin iddiaya ise yetkililer, hız limitlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiğini ve bu limitlerdeki değişiklik, şekil ve hususların da 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İl Trafik Komisyonu yetkilerince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yürütüldüğünü kaydederek, şehir içi yollarda hız limitlerinin bu kapsamda UKOME tarafından belirlendiğine vurgu yapıldı.