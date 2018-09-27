İstanbul'da dev havacılık fuarı

Fuarda; sportif araçlardan, eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından, iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar birçok hava aracı sergilenecek. Türk şirketlerince henüz hiç kullanılmayan Türkiye lansmanını ilk kez İstanbul Airshow’da yapılacak hava araçlarının da fuarda yer alacağı öğrenildi.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

150’nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek havacılık fuarında sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak. Etkinliğe 35 bin ziyaretçi bekleniyor.