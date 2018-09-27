Ekonomi İstanbulda dev havacılık fuarı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da dev havacılık fuarı

Dünya havacılık sektörünü Türkiye’de buluşturan ve 27-30 Eylül arasında Türkiye’de düzenlenecek İstanbul Air Show kapılarını açıyor.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Fuarda sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.
Fuarda sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

Fuarda; sportif araçlardan, eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından, iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar birçok hava aracı sergilenecek. Türk şirketlerince henüz hiç kullanılmayan Türkiye lansmanını ilk kez İstanbul Airshow’da yapılacak hava araçlarının da fuarda yer alacağı öğrenildi.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

150’nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek havacılık fuarında sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak. Etkinliğe 35 bin ziyaretçi bekleniyor.

  • İstanbul, Teknofest sonrası önemli bir havacılık fuarına daha ev sahipliği yapıyor. İstanbul Airshow 2018, 27-30 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda düzenlenecek. Fuarda sergilenecek 40’dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.
Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.