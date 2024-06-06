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Ekonomi

İstanbul'da kurban hareketliliği başladı

Kurban Bayramı’na 10 gün kala, İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı. Bahçelievler'de kurulan hayvan pazarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yaklaşık 5 bin kurbanlığın olduğu pazarda; küçükbaş hayvanların fiyatı 13 bin ila 30 bin lira, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 110 bin ila 250 bin lira arasında değişiyor.

Mehmet Ali Parto ve
04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:49 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kurban Bayramı’na 10 gün varken, vatandaşlar hayvan pazarlarına akın ederek kurbanlıklarını satın alıyor. İstanbul’a kurbanlıkların girilmesine izin verildiği 1 Haziran tarihinden bugüne pazarlara yerleşen kurbanlıklar alıcılar ile buluşmaya başladı. Bahçelievler Çobançeşme’de kurulan hayvan pazarında satışlar hız kazandı. Alanda toplam 117 çadır bulunuyor. Bu çadırların 88'i büyükbaş, 29'u da küçükbaş hayvanlar için ayrılmış durumda. Pazarda 3 bin büyükbaş, 2 bin de küçükbaş kurbanlık satışa çıktı.

117 ÇADIR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Yaklaşık 5 bin kurbanın olduğu hayvan pazarında küçükbaş hayvanların fiyatı 13 bin ila 30 bin lira, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 110 bin ila 250 bin lira arasında seyrediyor. Fiyatlar, kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterirken, geçen yıla göre de fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde bir artış var. Bahçelievler Çobançeşme Kurban Pazarı hakkında Yeni Şafak'a bilgiler veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, pazarın geçen yıl olduğu gibi bu sene de 117 çadıra ev sahipliği yaptığını belirtti. Yoğunluğun ilk günlerden başladığı bilgisini veren Bayhan, "Çadırlarda kurbancılar yerlerini aldı, satışlar da başladı. Geçen yılki gibi yoğun geçiyor. Pazar alanı içerisinde kesim alanı, kafeterya, mescit gibi sosyal donatı imkanlarımız da vatandaşımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

MALIN 4'TE BİRİNİ SATTIK

Pazarda Türkiye’nin dört bir yanından satıcılar bulunurken, Kars, Gümüşhane, Kırklareli ve Tokat’tan gelenler ağırlıkta. Tokat'lı büyükbaş kurban satıcısı İbrahim Kara, kısa sürede hayvanların 4'te birini sattıklarını vurguladı. Kara, "Arabadan iner inmez siftah yaptık. Malın 4'te birini sattık. Bizde fiyatlar 110-200 bin lira arasında. En babası 230-250 bin lira civarında. Müşteri bizi tanıyor, güveniyor. Bir ay öncesinden aramaya başladılar" dedi. Maliyetlerden de yakınan Kara, "Masraflar bizi oldukça zorluyor. 100 bin liradan iki çadır için toplamda 200 bin lira ödüyoruz. Geçen yıl ise bu rakam 60 bin liraydı. Yem falan derken maliyet totalde 500 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

BU YIL DAHA HAREKETLİ

Kars’ın Susuz ilçesinden gelen bir diğer büyükbaş hayvan satıcısı Hakkı Aras ise, geçen seneye göre bu yılın daha hareketli geçtiğini belirtti. Aras, pazara geldiği 1 Haziran’dan bugüne 15 adet büyükbaş kurbanlık sattığını ve Kars’tan getirdiği toplam 50 kurbanlığı bayramın ilk gününe kadar bitireceğini söyledi. Aras’ın büyükbaş kurbanlık çadırında hayvanlar 400-750 kilo arasında, fiyatlar ise 100 bin ila 180 bin lira arasında değişiyor. Aras, "Bu kurbandan umutluyum. Allah'ın izniyle hayvanların hepsini bitirip, Kars'a döneceğim" şeklinde konuştu.

Kaporasını verip hayvanını alıyor

Çobançeşme Kurban Pazarı'nda besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı bir pazarlık da söz konusu. Müşteri alacağı kurbanı seçtikten sonra, hayvan tartılıyor ve üstü işaretleniyor. Belirli bir kapora veriliyor. Satıcı, paranın kalanını da IBAN yoluyla ya da elden alıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, kapora verip hayvanını almaktan vazgeçenler de var. Fiyatta anlaşmadan önce ise sıkı bir pazarlık yapıldığına şahit olduk. Rakamı olabildiğince geri çekmeye çalışan tüketicinin yanında, satıcı da kârını korumanın peşinde oluyor.

Müşteri arayıp sipariş veriyor

Tokat Reşadiye'den gelen küçükbaş hayvan satıcısı Hasan Koyuncu da satışların ilk haftada gayet iyi gittiğini kaydetti. Koyuncu, "Şu ana kadar 15 tane koç sattım. Satışlar çok şükür iyi gidiyor. 500 hayvanım var toplamda. Fiyatlar 15 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor, ağırlıkları da ortalama 50 kilogram. Uzun yoldan geldik. Birçok müşterim var burada, arayıp sipariş verdiler. Geçen yıla göre daha iyi bir kurban bekliyorum. Bayram yaklaştıkça küçükbaşın satışı da hızlanacak" dedi.


Kadın ve bakıcı destek projesine başvuru 12 bini aştı: Teşvik ödemesi ağustosta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdiklerini belirterek, “Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Avro destek verilmesi planlandı” şeklinde konuştu. Işıkhan, “İlk iki günde toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek” dedi.


#Kurbanlık
#Ekonomi
#Kurban Bayramı
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