İşte 2018 AGİ rakamları

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.
Toplantı salonunda komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."
2018 AGİ RAKAMLARI
Bekar ve çocuksuz: 152.21
Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76
Bekar ve 1 çocuklu: 175.04
Bekar ve 2 çocuklu: 197.88
Bekar ve 3 çocuklu: 228.32