2018 AGİ ne kadar oldu? 2018 AGİ hesaplanmış hali İşte 2018 AGİ rakamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bunun üzerine AGİ rakamları da merak edilmeye başlandı. Biz de AGİ rakamlarını hesapladık. 2018 AGİ ne kadar oldu? İşte detaylar.

Haber Merkezi 30 Aralık 2017, 09:17 Son Güncelleme: 30 Aralık 2017, 09:37 Yeni Şafak