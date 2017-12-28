İşte 2018 emekli maaşları

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, emeklilerin Ocak zammı netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranında zam alacak olan SKK ve Bağ- Kur emeklileri, kesin zam oranları için Aralık ayı enflasyon verisini beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Buna göre, emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

3 OCAK'TA EMEKLİ MAAŞLARI NETLEŞECEK

Temmuz-Kasım enflasyonu ise; yüzde 4.97 çıktı. Bu rakama göre; memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 4 yapılacak zamlarına ilaveten, yüzde 0.97 de enflasyon farkı çıktı. Yine 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuna göre; memur ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı kesinleşecek. Ancak Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar ve memur emeklileri fark alacak.

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SGK EMELİ MAAŞI SORGULAMA

SSK emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz bunun için bu bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. SGK emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde halen bin 260 lira olan en düşük maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda da halen bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya çıkacak. 2000-2008 arasında emekli olan SSK'lılarda ise taban maaş bin 165 liradan yüzde 45.5'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bni 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya yükselecek.

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