Ekonomi İşte otodaki fiyat oyunları
OTOMOTİV

İşte otodaki fiyat oyunları

Çip krizi ve kurdaki yükselişi bahane eden bayiler, akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor. Üretici firmanın liste fiyatı üzerine çıkmak için araçlar, kurulan paravan şirkete satılıyor. İkinci ele düşen “sıfır araçlar” fahiş fiyattan müşteriye veriliyor. Soygun bunlarla bitmiyor. Kendi finans şirketi üzerinden alıcılara yüksek faizle kredi kullandıran bayiler, müşteri talep etmese bile aksesuar ücreti diye ekstradan 50 bin TL alıyor.

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Şuayip Alabay Burak Doğan Yeni Şafak
İşte otodaki fiyat oyunları
Bayide satılmayıp arazi ve otoparklarda stoklanan arabalar böyle görüntülenmişti.

Çip krizi bahanesiyle stokçuluğa soyunan otomotivciler araçları vatandaşlara fahiş fiyatlarla satmak için bin bir türlü hileye başvuruyor.

Kimi bayi paravan şirket kuruyor, kimisi araçları akrabasına satmış gibi gösterip ikinci el piyasasına sürüyor. Araç alımı sırasında kendi finans şirketleri ile yüksek faiz dayatan da var, aksesuar adı altında vatandaşı soyan da..

Otomotiv piyasasında yıllardır ikinci el araç ticareti yapan bir sektör temsilcisi bayilerin oyunlarını Yeni Şafak’a anlattı. İşte adım adım adım vurgun:

PARAVAN ŞİRKETE SATIYORLAR

Bayiiler, sıfır araçları üretici tarafından belirlenen liste fiyatının üzerinden satmamak için ikinci el piyasasına düşürüyor. Bunun için de çok sayıda yöntem var. Örneğin bazı bayiler, üretici markalardan aldıkları araçları kendi kurdukları ikinci el satış şirketine satıyor, yani satış gösteriyor. Otomatik olarak araç ikinci el oluyor, buradan da fahiş fiyatlarla vatandaşa satılıyor. Filo kiralama şirketleri de vurgun için izlenen başka bir yöntem. Bayiler filo kiralama şirketleri üzerine yüzlerce araç alıp sonra da satıyor.

Sıfır otomobilde fiyat oyunları oynanıyor.
Sıfır otomobilde fiyat oyunları oynanıyor.

BAŞKASI ADINA GÖSTERİLİYOR

Bayiler çalışanlarını, akrabalarını ve yakınlarını vurguna alet ediyor. Bu şahıslara satış gösterilen daha sonra ikinci elden pazarlanıyor. Aracı liste fiyatından satan firmalar kredi yoluyla vatandaşı soyuyor.

Bayiler kendi finans şirketleri üzerinden vatandaşa kredi kullandırtıyor. Bu kredilerdeki faiz oranları banka faizlerinin çok üstünde oluyor.

AKSESUARA 50 BİN LİRA

Araca vatandaşın isteği dışında eklenen aksesuarlar da ayrı bir vurgun yöntemi. Bayiler araçta bulunmayan seramik kaplama, lastik- kaput koruma, jant koruma, çıta gibi ekler yapıyor. Örneğin 265 bin lira liste fiyatı olan araca 50 bin TL’ye varan ikinci bir fatura çıkarılıyor. Vatandaş istemese de başka araç bulamadığı için bu faturayı ödemek zorunda kalıyor. Neredeyse hiçbir bayii liste fiyatı üzerinden satış yapmıyor.

Paraları elden istiyorlar

  • Bayiler, aracı üretici firmanın belirlediği liste fiyatının üzerinde satarken de elden ödeme yoluna başvuruyor. Örneğin faturada 300 bin lira gözüken aracı 350 bin liraya satıyor, 50 bin liralık farkı da elden alıyor. Tüm bunlara ek olarak vatandaş bayinin anlaştığı sigorta/kasko şirketleriyle çalışmaya zorlanıyor. Firmalar buradan da komisyon alıyor. Yedek parçada da ayrı bir vurgun var. Çoğu bayiinin aynı zamanda servisi var. Burada da orijinal yedek parçalar müşteriye liste fiyatının kat kat üstünde satılıyor.
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