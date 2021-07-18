Ekonomi İstihdam garantili okullar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdam garantili okullar

Mesleki ve teknik eğitimde verilen eğitim sadeleşme ile 47 alan ve 105 dala indirilirken öğrencilerin mesleki liselere yönelimi dikkat çekiyor. Mesleki eğitimi tercih eden öğrenci oranı 2020’de önceki yıla göre yüzde 63 arttı. Her yıl artış gösteren istihdam garantili lise sayısı 2023’e kadar 200’e ulaşacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İstihdam garantili okullar
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde sektörle iş birlikleri kapsamında 223 kurum ve kuruluşla 205 protokol yürütüyor. Mesleki eğitimde yeni yönetim modeli kapsamında, okullar yeni teknolojilerle donatılırken, alan öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimi/staj imkânı sağlanması çalışmaları devam ediyor.

105 DALDA EĞİTİM

Mesleki ve teknik eğitimde 55 alan ve 203 dalda eğitim verilirken yeni yapıda alan ve dallarda sadeleşmeye gidilerek 47 alan ve 105 dalda eğitim verilmeye başlandı. Mesleki eğitim merkezi programlarına 2020 yılında bir önceki yıla göre 9. sınıfa kayıt oranı yaklaşık yüzde 63 oranında artış gösterdi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde geçen yıl yapılan üretimden 503 Milyon TL gelir elde edildi.

OKULDAN FABRİKAYA EĞİTİM SERÜVENİ

Aselsan üretim tesislerinde savunma sanayi lisesi açıldı. Milli muharip uçağı ile ağır sınıf taarruz helikopterinin üretiminde görev alabilecek teknisyenler artık mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yetişecek. Bilişim teknolojileri ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi sağlanacak. Aselsan uzmanları bu okulda alan derslerine giriyor, okulun öğrencilerine staj yapma imkânı sağlanıyor. Okulun mezunlarının Aselsan’da istihdamına imkân sağlanıyor.

Turizmde yaşanan nitelikli insan kaynağı sorununa çözümler üretmek amacıyla yeni ve güçlü bir sistem geliştirilerek, yabancı dil konuşabilen, alanında üst düzey bilgi ve becerilere sahip, müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilen nitelikli elemanlar ile turizm sektörü ihtiyacının karşılanması planlanıyor. İstihdam garantili lise sayısı her yıl artışla 2023’e kadar 200’e ulaşacak.

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