​İstihdama ve yerli üretime uygun kredi

Ek istihdam yapacak ve ithal ürünlerin önüne geçecek yerli üretim yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için yeni bir kredi paketi hazırlanıyor. 5. ve 6. bölgede yatırım odaklı ve uygun şartlarda sunulacak kredi paketinin kefalet miktarının büyüklüğü 23 milyar lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ikinci çeyrek Kamu Maliyesi Raporu’nda yer alan bilgiye göre; Ekonomik Reform Programı kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilmesinde bu kredi paketinin kullanılacağı belirtildi.

ÖNCELİK ÜRETİM VE İSTİHDAMA

Buna göre, istihdama ilave katkı yapabilecek mikro ve küçük işletmeler ile imalata dayalı ithal edilen ürünleri yerli olarak üretme imkânı olan yatırım teşvik belgesi sahibi şirketler ve yerli malı belgesi olan soğuk hava üniteleri ve araç üstü iklimlendirme kasa yatırımı yapan şirketler bu kredi programında ana hedef kitle olacak.

10 MİLYARI UZUN VADELİ YATIRIMLARA

Raporda verilen bilgiye göre; toplamda 23 milyar TL olan Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinde 10 milyar TL uzun vadeli yatırımları desteklemek için kullandırılacak. Desteğin bu kısmının KGF tarafından kısa süre içinde kamuoyuna duyurularak hayata geçirileceği ifade edildi.

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İthal ikamesi destek paketi kapsamında ise 5 ve 6. Bölgelerde ithal ikamesi ve ihracat öncelikli yatırımlara kredi desteği verilecek. Bu kapsamdaki teşviklere KGF kefalet desteği yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden faiz/kar payı desteğiyle maliyet ucuzlatılacak.

HER BİR KİŞİLİK İSTİHDAMA UZUN VADELİ 100 BİN TL KREDİ

Kullandırılacak krediler en az 6, en fazla 24 aylık ödemesiz döneme sahip olacak ve 120 ay vadeli olabilecek. İstihdama odaklanan kısımda ise yine 10 milyar TL KGF kefalet limiti konuldu. Bu kapsamda mikro ve küçük işletmelere her bir ilave istihdam için 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak. Pakette KGF kefaleti yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faiz/kar payı desteği verilecek.

O İŞVERENLER DE YARARLANACAK

Salgın döneminde Nakdi Ücret Desteği’nden yararlananları tekrar istihdam eden işverenler de ilave istihdam etmiş sayılacak. Şirketlere en az 6 ay ödemesiz olmak üzere 24 aya kadar vadeli, 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

Soğuk zincir yatırımına 3 milyarlık kaynak

Soğuk zincir taşımacılığı yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan 3 milyar TL’lik kefalet programında ise soğuk hava ünitesi ve araç üstü soğutma kasa yatırımı yapan KOBİ’lere finansman desteği sağlanması hedeflendi. Bu pakette KOSGEB’in bütçesinden faiz veya kâr payı desteği de verilecek.