İthal otomotiv yerliyi solladı: Volkswagen lider

Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’de 152 bin 50 otomobil satıldı. Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarda ithal araçların payı yüzde 58,30, yerli üretim araçların payı ise yüzde 41,69 oldu.

YERLİ ARACIN PAYI %41

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 152 bin 50 adetlik pazarda, yerli üretim araç satışı 63 bin 402, ithal araç satışı da 88 bin 648 oldu. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021’in ilk 3 ayında yüzde 41,89 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde hafif azalışla yüzde 41,69 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 58,10’dan yüzde 58,30’a yükseldi.

VOLKSWAGEN İTHALDE LİDER

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği 10 bin 581 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen’i, 9 bin 30 adetlik satışla Dacia, 7 bin 823 satışla Opel, 7 bin 612 satışla Peugeot ve 6 bin 660 satışla Renault izledi.

YERLİDE FİAT ŞAMPİYON

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 22 bin 427 adetlik satışın 22 bin 86’sının Türkiye’de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Fiat’ı, gerçekleştirdiği 20 bin 618’lik toplam satışın 13 bin 958’i yerli üretim olan Renault ve 14 bin 185’lik toplam satışın 12 bin 25’i yerli üretim olan Ford takip etti. Toyota 7 bin 730 adetlik yerli satışla dördüncü ve Hyundai 7 bin 451 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

YARI YARIYA DENGE VAR

Otomobil ve hafif ticari araçların yerli-ithal dağılımı son 3 yılda dengeli bir seyir izledi. Geçen sene satılan 737 bin 350 aracın yüzde 43,8’i yerli olurken, yüzde 56,2 lik kısmı ithal oldu. 2020’de ise yerli payı yüzde 45,7, ithal yüzde 54,3 olarak yansırken, 2019’da ise yüzde 43 yerli, yüzde 57’si ithal araçlardan oluştu.

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ARŞİV

İlk çeyrek ihracatı 7,5 milyar $

Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında en büyük ürün grubunu oluşturan “tedarik endüstrisi”nin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken binek otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu. İlk 3 aydaki toplam ihracat yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar doları buldu.

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