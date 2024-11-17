İthal tüketime 52,6 milyar $ harcadık

Başını son model otomobiller, cep telefonları ve pahalı televizyonlar gibi ürünlerin çektiği tüketim malı ithalatına 1 yılda 52 milyar 633 milyon dolarla rekor harcama yapıldı. Parasal sıkılaştırma esaslı programın bir yılı aşan uygulama süresinde alınan önlemlerle cari açık önemli oranda kapanırken, Türkiye'de bazı kesimlerin ithal tüketim ateşine gem vurulamıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ekimde tüketim malı ithalatı aylık yüzde 8 büyüyerek 5 milyar 107 milyon dolarla rekor kırdı. Aynı dönemde 12 aylık tüketim malı ithalatı yüzde 15,76 artarak 52 milyar 633 milyon dolarla zirveyi gördü. 2023'ün Ekim ayında yıllık tüketim malı ithalatı 45 milyar 465 milyon dolar seviyesindeydi. Aylık ortalama tüketim malı ithalatı 3 milyar 790 milyon dolardan 4 milyar 380 milyon dolara çıktı. Böylece Türkiye'nin ithalat faturasında tüketimin payı en yüksek düzeye ulaştı.





HAM MADDE VE YATIRIMLARDA DARALMA

Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, ekimde en çok ithalat 20 milyar 11 milyon dolarla ham madde grubunda yapılsa da yüzde 0,2 oranında azalış yaşandı. Yine aynı ayda 4 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım ithalatı yüzde 9,2 daralırken, tüketim mallarının yüzde 8 büyümesi dikkat çekti. Geçen ay ithalatın dağılımında ham madde (ara malları) yüzde 68,1 ile en büyük payı aldı. İthalatın dağılımında tüketim ürünlerinin payı yüzde 17,4 ile ikinci sıraya yerleşirken, yatırım (sermaye malları) yüzde 14,3 ile üçüncü oldu.





ANA UNSUR BİNEK OTOMOBİL

Tüketim malları ithalatının payı 2021 yılında yüzde 9 seviyesine kadar gerilemişti. Tüketim malı ithalatındaki sıçrama Kasım 2022’de ilk defa 3 milyar dolar bariyerinin aşılmasıyla meydana geldi. 2022’nin tamamında tüketim malları ithalatı 30,4 milyar dolara dayandı. Tüketim malı ithalatı, 2023'te de bir önceki yıla göre yüzde 56,3 oranında arttı ve 47,7 milyar doları aştı. Tüketim malları ithalatındaki artışta ana unsuru binek otomobilleri oluşturuyor. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 71'i buldu. İthal otomobil için 10 ayda ödenen tutarın 20 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.



