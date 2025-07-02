İstanbul'da haziranda fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kiraz, en çok düşen ürün ise karpuz oldu. Haziranda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 180'inin fiyatında artış izlenirken, 46 ürünün fiyatı azaldı.





Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,29 ile kiraz olurken, onu yüzde 41,37 ile limon, yüzde 25,86 ile deniz ve havuz kıyafetleri, yüzde 13,50 ile uçak bileti, yüzde 11,30 ile araba kiralama ücreti (günlük) ve yüzde 10,02 ile meyve suyu izledi.





Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 9,38 ile özel amaçlı kurs ücreti, yüzde 9,10 ile soğuk çay, yüzde 9,09 ile ücretli dijital abonelikler, yüzde 8,84 ile mazot-dizel, yüzde 8,83 ile Antep fıstığı oldu. Geçen ay elmanın fiyatı yüzde 8,80, patlıcan yüzde 7,81, gofret yüzde 7,42, kola yüzde 7,39 ve ekmek yüzde 6,35 arttı.





Fiyatı en çok düşen ürün karpuz oldu

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 31,51 ile karpuz olurken, onu yüzde 26,60 ile taze fasulye, yüzde 16,25 ile sarımsak, yüzde 15,01 ile edebi kitaplar, yüzde 11,64 ile kuru soğan, yüzde 10,15 ile yumurta takip etti.





Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 9,49 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 7,29 ile muz, yüzde 6,54 ile patates, yüzde 4,68 ile kabak, yüzde 3,70 ile LPG oldu.



