​Kademeli doğal gazda iklim detayı: Yılda 2,5 milyar metreküp tasarruf

Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi, BES, memur ve emeklilere zam, müteahhitlere fiyat farkı ödemesi gibi maddeleri içeren ekonomik torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, kademeli doğal gaz satışı fiyatı düzenlemesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

TÜKETİMDE YÜZDE 15 TASARRUF SAĞLAR

Bayraktar, 81 ilde yaklaşık 615 ilçe ve belde ile 171 OSB’de doğal gaz kullanıldığını, abone sayısının 17,9 milyona çıktığını, nüfusun yüzde 82’sine doğal gaz erişiminin söz konusu olduğunu anlattı.

2026’ya kadar 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanacağını kaydeden Bayraktar, düzenlemeyle enerji verimliliğini artırmanın hedeflendiğini belirterek, “Hedefimiz, vatandaşımızı, tüketicimizi yüzde 15’lik bir tasarrufa teşvik etmek. Yaklaşık 2,5 milyar metreküplük bir doğal gazın bu anlamda tasarruf edilebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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KARBON AYAK İZİ 5 MİLYON TON AZALACAK

İklim değişikliğiyle mücadeleye de dikkat çeken Bayraktar, “Doğal gaz görece, aslında bir temiz yakıt ama günün sonunda fosil yakıt ve emisyon salımı yapan bir yakıt. Bu vesileyle de yaklaşık 5 milyon tonluk bir karbon ayak izinden imtina etmiş olacağız. Bu yönüyle çevresel etkisini özellikle vurgulamak istiyorum, bu anlamda fevkalade önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

HER ŞEHİR İÇİN ISINMA İHTİYACI TESPİTİ

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da doğal gazda kademeli tarifeye ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özcan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün düzenli yayınladığı “ısıtma derece gün” denilen HDD verilerinin son 5 yıllık ortalamalarının incelendiğini ve 80 ila 100 metrekare arasındaki normal standartlara sahip bir konutun her şehir için ısınma ihtiyacının tespitinin yapıldığını anlattı.

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Özcan, “İzolasyonu, aydınlanma için konulan cam, ara katta olup olmaması, cephesi etken. Yani bunların hepsi bir ısı kaybı ya da ısı kazanımı unsuru. Dolayısıyla, biz burada bir modelleme geliştirdik ve ortalama olarak 80 ila 100 metrekare arasındaki bir konutun ısınma ihtiyacının tespitini yapıyoruz” dedi.

İlçeler arasında da değişebilecek

Bayraktar, kademeli tarifenin aynı ildeki ilçeler arasında da değişiklik gösterebileceğini söylerken, “İklim koşulları il içerisinde de farklılık arz edebilir” ifadesini kullandı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ise konuyla ilgili, sistemsel olarak önce şehirlerden başlanacağını, daha sonra da iklim bölgeleri bazında daha mikro bölgelerde de farklı yani değerlerde uygulanabileceğini kaydederek, “Antalya’nın Korkuteli ilçesi tamamen karasal iklim özellikleri gösteriyor. Mesela Burdur Akdeniz Bölgesi’nde ama Burdur’daki tüketim neredeyse Doğu Anadolu Bölgesi’ne eş değer” değerlendirmesini yaptı.