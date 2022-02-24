Kadın istihdamına eğitim desteği: 11 pilot ilde uygulanacak
Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.
Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.
İŞ GÜCÜ PİYASASI İÇİN MODEL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemiz demografik fırsat penceresinde bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz etmektedir. Proje kadınlarımızın eğitime yöneltmek ve istihdama kazandırmak konularında destek olacaktır” dedi.
REKLAM
11 PİLOT İL SEÇİLDİ
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Temsilcisi Vinton, görünmez olan bir şeyin görünür hale getirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, çözümlerin bulunması ve seslerin duyulması gerektiğini belirtti. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise proje hazırlık çalışmalarına değinerek, Yaşama Dair Vakıf ile birlikte konu araştırması yürütüldüğünü bildirdi. Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek.