Ekonomi Kadın istihdamına eğitim desteği 11 pilot ilde uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadın istihdamına eğitim desteği: 11 pilot ilde uygulanacak

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Kadın istihdamına eğitim desteği: 11 pilot ilde uygulanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle hayata geçirilen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi tanıtıldı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI İÇİN MODEL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemiz demografik fırsat penceresinde bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz etmektedir. Proje kadınlarımızın eğitime yöneltmek ve istihdama kazandırmak konularında destek olacaktır” dedi.

11 PİLOT İL SEÇİLDİ

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Temsilcisi Vinton, görünmez olan bir şeyin görünür hale getirilmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, çözümlerin bulunması ve seslerin duyulması gerektiğini belirtti. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise proje hazırlık çalışmalarına değinerek, Yaşama Dair Vakıf ile birlikte konu araştırması yürütüldüğünü bildirdi. Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek.

SGK kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini başlatıyor
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SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı \"Anneler İşe, Çocuklar Kreşe\" ve \"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi\" projelerine bir yenisi daha eklendi.
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Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, AB destekli \"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi\" kısa adıyla \"Women-Up\" Projesini hayata geçirecek.
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Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek.
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Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre yedi ilde uygulanacak.
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İstanbul'da bin, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak.
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Projeye 5 Mart 2012'den sonra kurulan, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla dokuz işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.
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Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.
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\"Women-Up\" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere beş aşamadan oluşuyor.
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SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor.
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İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
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İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.
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Proje kapsamında, işverenlerin iletişimini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları, küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları yapılması, yararlanıcıların yoğun çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması, Avrupa'da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurt dışı ziyaretleri yapılması da planlanıyor.
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SGK kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini başlatıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

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