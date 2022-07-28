Kale Grubu 5 yılda 230 milyon dolar yatırım yapacak

Merhum İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında temelleri atılan Kale Grubu’nun kuruluşunun 65. yıl dönümü ile geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay’ın katılımıyla Kale Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni düzenlendi.

YIL SONUNDA ÜRETİMDE

Her 27 Temmuz’da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 65. yılında da yeni bir yatırımın temelini attı. 6, 10 ve 20 milimetrelik granit üretimi gerçekleştirilecek yeni üretim hattının temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı. Hattın, 32 milyon avro yatırımla 2022 sonunda üretime başlaması planlanıyor. Granit slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 500 milyon TL olması öngörülüyor. Tesiste gerçekleşecek üretimin yüzde 70’inin ihraç edileceği ve ilk etapta 70 kişiye istihdam imkanı sağlanacağı bildirildi.

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100 ÜLKEYE İHRACAT

Kale Grubu CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 2022-2026 yılları arasında 230 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirterek, “Yatırım odağımızda yurt dışında büyüme, yeni iş alanları, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik var. Önümüzdeki yıllarda ana faaliyet alanlarımızı destekleyen ve geliştiren katma değeri yüksek iş alanlarına odaklanacağız” dedi. Okyay ayrıca, 65 yıl önce Çan’a bir fidan diktiklerini ve bugün 17 şirket, 6 bine yakın çalışan, 6 milyar liraya yaklaşan ciro, bin 300’e yakın tedarikçi, 250’yi aşkın münhasır bayi, 15 bin satış noktası ve 100’ü aşkın ülkeye ihracatı olan bir sanayi devine dönüştüklerini de sözlerine ekledi.