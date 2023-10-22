Kalkınma planı ve bütçe açıklaması: Fiyat istikrarı ve nitelikli büyümeyi sağlayacak

"Pazartesi ve salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, perşembe günü 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının geneli üzerinde müzakereler başlayacaktır. Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.