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Kampta gündem ekonomi

Kampta gündem ekonomi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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AK Parti kampı
AK Parti kampı

AK Parti kampında ana gündem ekonomi olurken, düzenlenen oturumlarda en çok soru Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yöneltildi. Şimşek, ekonomide üç başlığın öne çıktığını vurgulayarak, "Öncelikle ev ve kira sorununu sosyal konutların yaygınlaştırılmasıyla çözeceğiz. İkinci olarak KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımları çalışıyoruz. Üçüncü olarak da emekli ve dar gelirlilerin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile çözümeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti'nin hafta sonu Sapanca'da yapılan kampında ekonomi ile ilgili gelişmeler enine boyuna değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, basına kapalı yapılan oturumlarda partililerden en çok soru Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geldi. Şimşek’e ekonomide yaşanan gelişmeler, hayat pahalılığı ve enflasyon ile ilgili merak edilenler yöneltildi. Özellikle emekli maaşları ve asgari ücrette yapılması muhtemel düzenleme önerileri masaya yatırıldı.

3 ADIMDA ÇÖZÜLECEK

Şimşek'in ekonomide üç başlığın öne çıktığını dile getirerek, “Öncelikle ev ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılmasıyla çözeceğiz. İkinci olarak KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımları çalışıyoruz. Üçüncü olarak da emekli ve dar gelirlilerin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile çözmeyi planlıyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi.

İHTİYACA GÖRE EŞİTLENECEK

Toplantıda, en düşük emekli maaşıyla ilgili GETAD sistemi de ele alındı. Bütçe planlanmasının yapılarak, ilgili bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması hedeflenirken, teklifin ekim ayında Meclis’e sunulacağı belirtildi. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli aylığına eşitlenemediği için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarmak yerine GETAD sistemi devreye girecek. GETAD teklifi ile en düşük emekli maaşının her yıl yasayla düzenlenmesi yerine, belirlenen hane halkı ihtiyaç rakamının altında kalan tüm gelirlerin üzerinin tamamlanması planlanıyor. Böylece birbirinden farklı olan ancak sınırın altında kalan tüm emekli maaşlarının “ihtiyaca” göre eşitlenmesi öngörülüyor. Toplantıda, Bakan Şimşek’in bir erken ya da baskın seçim olmadığını ifade ederek, “Ekonomi programının olumlu sonuçlarının halkta hissedilir hale gelmesi için henüz zamana ihtiyaç olduğunu” söylediği iletildi.

Van’a tramvaya yeşil ışık

  • Kampın son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan oturumda, Şimşek’in ardından en çok soru gelen diğer bir kabine üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu. Toplantıda bir partili, “Van’a tramvay getirilmesinin turistik açıdan önemli olduğunu" kaydetti. Söz alan Uraloğlu, proje maliyetinin 8-10 milyar lira olduğunu anlattı. Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Ne yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 8-10 milyarı yok mu? Bu konuyu değerlendirelim” dediği bildirildi.


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