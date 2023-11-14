Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi yüzde 3,5'e yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi. Kanun kapsamında, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5'ten, yüzde 3,5'e yükseltildi.