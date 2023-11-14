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Ekonomi

Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi yüzde 3,5'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:38 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi. Kanun kapsamında, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5'ten, yüzde 3,5'e yükseltildi.


Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesince, yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36 olarak belirlendi. Yıllık gecikme faizi artışını kapsayan Tebliğ, yayımıyla beraber yürürlüğe girdi.






 




#Kamu alacakları
#Gecikme faizi
#Resmi Gazete
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