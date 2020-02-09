Ekonomi Kamudaki insan kaynağına dijital takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamudaki insan kaynağına dijital takip

Kamu sektöründeki personelin iş pozisyonu ve çalışma şartlarını takip edecek dijital bir sistem kuruluyor. İnsan kaynağının sayısı ve niteliği gibi temel özelliklerini içeren veri tabanı devreye giriyor. 2020 performans programı kapsamında, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak için alınacak önlemler sıralandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu sektöründeki insan kaynağının nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik yeni bir sistem devreye giriyor. Bu alanda, verimlilik, etkinlik ve motivasyon başta olmak üzere birçok konuda çalışanların dinamizminin artırılması amaçlanıyor. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasındaki dengesiz dağılımı önlenecek. Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkan sağlayacak yeni bir sistem kuruluyor. Kamu kurumlarında çalışan personelin sayısı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacak.

KARAR ALMA ETKİNLİĞİ ARTTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 performans programı kapsamında, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak için alınacak önlemler sıralandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak politika öncelikleri, hizmet genişlemesi, fiziksel kapasite artışı gibi ölçülebilir kriterler geliştirilecek ve analizler yapılacak, karar alma sürecinin etkinliği arttırılacak. Bu sistem aynı zamanda kamudaki personelin performans yönetiminden motivasyonuna, etkinlikten bürokrasinin azalmasına kadar farklı alanlarda hizmet verecek.

ELEKTRONİK VERİ TABANI HAZIR

Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkan sağlayacak sistem de kurulacak. Bu sistem sayesinde kamu kurumlarındaki personelin sayı, niteliği gibi temel özellikleri içeren dijital veri tabanı oluşturulacak. Veri tabanı üzerinden ihtiyaç duyulan personel belirlenecek. Buna göre yer değişikliği gündeme gelebilecek.

Dengesiz dağılımın önüne geçilecek

Fotoğraf: Arşiv
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi elde edilecek veriler ışığında hangi kurumda ne kadar kadro fazlası olduğu da belirlenecek. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasındaki dengesiz dağılımının da bu şekilde önüne geçilecek. Bu amaçla yürütülmesi planlanan norm kadro çalışmalarına ise yükseköğretim kurumlarından başlanması planlanıyor.

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