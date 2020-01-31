Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,00
- Cumhuriyet Ata Lira 2.023,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 282,00
- Lira (Tam) Ziynet 1.977,00
- Yarım Ziynet 989,00
- Çeyrek Ziynet 495,00