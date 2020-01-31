Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle tamamladı

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Kızılay Elazığ ve Malatya'da tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışacak

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan şiddetli depremin ardından bölgeye ulaşarak tüm imkanlarını seferber eden Türk Kızılay, yoğun mesaisine devam ediyor. Depremzedelerin her ihtiyacıyla yakından ilgilenen ekipler, ayrıca halkın kan ihtiyacını da gideriyor. Türkiye'nin en köklü yardım kuruluşu olan Türk Kızılay, deprem bölgesindeki varlığını tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar sürdürmeye devam edecek.