Ekonomi Karadeniz gazı 2023te evlere ulaştırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazı 2023'te evlere ulaştırılacak

Karadeniz'deki en derin deniz projesinde çalışmaktan heyecan duyduklarını belirten Subsea 7 şirketinin Afrika, Hazar ve Orta Doğu'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Lafaye, "Sözleşmeye göre, müşterimizin 2023 yılının ilk çeyreğinde gaza sahip olma beklentisini karşılamak için çalışıyoruz.'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Karadeniz gazı 2023te evlere ulaştırılacak
Foto/arşiv

Uluslararası deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Subsea 7 şirketinin Afrika, Hazar ve Orta Doğu'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Lafaye, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çıkarılarak kullanıma sunulmasına ilişkin ABD'li Schlumberger şirketiyle ortak çalışma yürüteceklerini belirterek, "Sözleşmeye göre, müşterimizin 2023 yılının ilk çeyreğinde gaza sahip olma beklentisini karşılamak için çalışıyoruz. Derin deniz çalışmaları konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Türkiye'de yeni bir işi büyütmekten, bilgi ve uzmanlığımızı kullanarak Türk enerji sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmak üzere Karadeniz'deki en derin deniz projesinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Lafaye, yaptığı açıklamada, TPAO ile varılan anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirecek donanıma ve tecrübeye sahip olduklarını ifade ederek, 50 yıldan uzun süredir piyasada olduklarını ve dünya çapında binden fazla projeyi tamamladıklarını söyledi.

Halihazırda Batı Afrika, Orta Doğu, Hazar Denizi, Kuzey Denizi ve Brezilya'da çalışmalara devam ettiklerini aktaran Lafaye, "Şimdi de Karadeniz'de çalışmalarımız var. Boru döşeme, denizaltı inşaatı, dalış ve ağır kaldırmanın yanı sıra muayene, bakım ve onarım gibi yeteneklere sahip, enerji sektöründeki en genç ve en büyük uzman kurulum gemi filolarından birine sahibiz." dedi.

Lafaye, Subsea 7 şirketinin sahada Schlumberger şirketiyle çalışacağını dile getirerek, "Filyos'ta bulunan kara üretim tesisine gaz çıkarmak ve işlemek için gereken altyapıyı tasarlayacak, mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarını yapacağız. Konsorsiyum olarak gazın denizaltı rezervuarından çıkarılması ve karadaki tesise ulaşmasını sağlamak için 'anahtar teslim' çözüm sunacağız. Gaz, gönderileceği karadaki tesisten ev içi kullanıma hazır hale getirilecek." diye konuştu.

Şirket hisselerinin Norveç'teki Oslo borsasında işlem gördüğünü vurgulayan Lafaye, "Sözleşmeye göre, müşterimizin 2023 yılının ilk çeyreğinde gaza sahip olma beklentisini karşılamak için çalışıyoruz. Derin deniz çalışmaları konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Türkiye'de yeni bir işi büyütmekten, bilgi ve uzmanlığımızı kullanarak Türk enerji sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmak üzere Karadeniz'deki en derin deniz projesinde çalışmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TPAO'nun Karadeniz'de gerçekleştirdiği ultra derin deniz arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Söz konusu sahadan, doğal gaz sistemine ilk gazın 2023'te verilmesi ve plato üretime 2027'de ulaşılması planlanıyor.

Bayraktar TB2 SİHA 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı
EKONOMİ
Bayraktar TB2 SİHA 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı

Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı
EKONOMİ
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı

Bir ülke daha Türkiye'yi radarına aldı: Yeni yatırımlara hazırlanıyorlar
EKONOMİ
Bir ülke daha Türkiye'yi radarına aldı: Yeni yatırımlara hazırlanıyorlar
Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.