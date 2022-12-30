Karadeniz gazının donması önlenecek

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan 710 milyar metreküp gazın karaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Sakarya gaz sahasında yoğunlaşan çalışmalar, 24 saat esasına göre yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) karada ve denizde kurduğu çelik şehri her geçen gün yeni bir ekipman ile büyütüyor. 'Fatih' sondaj operasyonu yaparken, 'Kanuni' sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ile kuyu akış testlerini gerçekleştiriyor. 'Yavuz' ise 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin ardından lokasyona giderek, son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.

HEPSİ İŞİNİN UZMANI

Denizin 2 bin 200 metre altında kurulan tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. 'Simon Stevin' boru hattının altına taş dolgu; 'Castorone' ise derin denizde 10 inçlik boru ile Mono Etilen Glikol (MNG) boru hattı serimi yapıyor. 'Seven Pegasus' deniz tabanındaki boru hattı sonlandırma üniteleri ile ‘Mumdat’ isimli çelik yapının yerleştirilmesini gerçekleştiriyor. 'Seven Artic' ise deniz tabanı üretim tesisindeki yer alacak doğal gazı iletim hattına bağlayacak vana ve borulama sisteminin vakumlu temel kazığa yerleştirme işlemlerini yapıyor.

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HIZLA İLERLİYOR

'Seven Oceanic' de 30 kilometrelik sığ alanda boru seriminin yanı sıra çeşitli ekipmanların yerleştirilmesi görevlerini üstleniyor. Proje doğrultusunda karada yer alan gaz alım ve işleme tesisinde de altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Alanın inşaat işleri önemli oranda ilerlerken, enerjilendirme için yapılan çalışmalar kara tarafında devam ediyor. Ayrıca, denizden gelen gazın donmasını engelleyecek olan ve yine denizden gelen gazın sudan ayrışmasını sağlayacak olan ekipmanların kurulumları da yapılmaya başlandı.

Seçim vaadi değil, mega proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız bir ülke olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin önemine dikkati çekti. Dönmez, "Türkiye, 20 yıldır her alanda kabuğunu kırmaya devam ediyor. Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimiz de enerji bağımsızlığımız için hayati önem taşıyor. Siyasi hezeyanlarla Türkiye'nin büyük atılımlarını hedef alanlar sadece kendilerini komik duruma düşürmektedir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürüttüğümüz çalışmalar bir seçim vaadi değil, Türkiye'nin 100'üncü yılında üretime başlayacak bir mega projedir" dedi. Konutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya gaz sahası rezervinin, uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından teyit edildiğini bildiren Dönmez, sahada çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdüğünü aktardı.

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