Ekonomi Karadeniz somonu Rusyadan büyük talep görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor

Doğu Karadeniz'den yılın 6 aylık döneminde Rusya'ya yapılan Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 24 kat artarak bin 793 ton oldu.

Haber Merkezi AA
Karadeniz somonu.
Karadeniz somonu.

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-haziran döneminde Rusya'ya 10 milyon 545 bin 305 dolarlık Karadeniz somonu satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde ettiği bilgiye göre, Doğu Karadeniz'den yılın 6 aylık döneminde Rusya'ya bin 793 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek, karşılığında 10 milyon 545 bin 305 dolar kazanç elde edildi.

  • Bölgeden Rusya'ya geçen yılın ilk yarısında 71 tonluk Karadeniz somonu ihracatından, 440 bin 431 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, bölgeden yapılan Karadeniz somonu ihracatı, miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 24 kat arttı.

"Karadeniz somonu Rus pazarlarında beğeniyle tüketiliyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na yapılan balık ihracatının her geçen gün arttığını söyledi.

Doğu Karadeniz'in en kaliteli balığının Karadeniz somonu olduğunu aktaran Kalyoncu, "Bölgemizde yetiştirilen Karadeniz somonu, kalite ve lezzetinden dolayı Rusya Federasyonu'ndan büyük talep görüyor. Dolayısıyla da Rusya'ya yapılan ihracat arttı." dedi.

"İhracatın çok daha üst rakamlara ulaşma potansiyeli var"

Karadeniz somonunun Trabzon, Rize ve Artvin'de denizdeki kafeslerde yetiştirildiğini anlatan Kalyoncu, söz konusu balığın Rusya Federasyonu'na özellikle dondurulmuş fileto şeklinde gönderildiğini ifade etti.

Kalyoncu, ihracatın çok daha üst rakamlara ulaşma potansiyeli olduğunun altını çizerek, "Rus pazarından önemli bir talep var ancak bu ülkenin ilgili bakanlığından kaynaklanan bürokratik zorluklar, yine Rusya makamlarının ihracat konusunda her firmaya izin vermemesi ve mevcut ihracat yapabilecek listedeki firma sayısını artırmamaları nedeniyle balık ihracatı talep edilen miktar ölçeğinde artış sağlayamadı." diye konuştu.

Bölgede faaliyet gösteren tüm yetkin firmaların Rusya listesine dahil edilmesi konusunda ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduklarını belirten Kalyoncu, bu konuda yaşanacak olumlu gelişme sayesinde ihracatın daha da artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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