Karapınar GES sayesinde çölleşme tersine döndü

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yenilenebilir güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES, kurulduğu arazinin kurak dokusunu değiştirdi. Ekolojik değerini unutan çöllenmiş bir bölgeyi ekonomiye geri kazandıran GES, çevrede hayvancılık yapan yerli sakinlerin de ilgisini çekti. Panellerin güneşten gelen foton ışınları toprağa ulaşmasına engel olduğu ve mikro klima etkisi oluşturduğu için, çölleşen alan yeşillenmeye başladı.
2 MİLYON KİŞİYİ AYDINLATIYOR
Yılda, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayan santral, 1,5 milyon ton karbon emisyonunu engelliyor. Yaklaşık 20 milyon metrekare araziye 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) heyeti yürütülen çalışmaları inceledi.