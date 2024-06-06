Karapınar GES sayesinde çölleşme tersine döndü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu. TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında mayıs ayında 4 bin 140 satışla, lider marka olmaya devam etti. İşte en fazla satılan elektrikli modeller...