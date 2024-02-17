KARDEMİR'den 1,5 milyar dolarlık yatırım kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KARDEMİR'e verdiği değerin, Türkiye'nin sanayi ve ekonomik kalkınması açısından kritik role sahip olduğunu belirten Demir, faaliyetlerine, demir çelik sektöründe küresel güç olmak vizyonuyla devam edeceklerine ifade etti.

Demir, "Şu anda ham çelik üretimimiz 2,5 milyon ton seviyesinde. Çok kısa vadede bunu 3,5 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapıyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNE DESTEK

Yeni pazarlara açılma hedefleri olduğunu belirten Demir, pazar paylarını da yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Demir, savunma sanayiinde nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılık olduğuna işaret ederek, bu alanların kapatılmasında, Kardemir ve bağlı ortaklıklarının önemli rol oynayacağını vurguladı.

Stratejik planları doğrultusunda gelecek 5 yıl içerisinde 1,5 milyar doları bulacak yeni yatırım hedeflerinin olduğunu belirten Demir, Kardemir'in rekabet gücünü artıracak finansal sistemi oluşturacaklarını ve karlılık konularının öncelikleri olacağını bildirdi.

Çevre yatırımlarına 40 milyon dolar bütçe

Demir, AB'nin sınırda karbon düzenlemesine uygun şekilde hareket edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirketimiz 2006'dan 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 160 milyon dolar harcama yapmıştır. 2024 yılı için çevre yatırımlarımıza yaklaşık 40 milyon dolar bütçe ayrıldı. Önümüzdeki yıllarda da çevreci yatırımlarımız hızla artarak devam edecek." KARDEMİR'in yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçeyi Ar-Ge'ye yönlendirdiğine işaret eden Demir, özel endüstri bölgesi olmakla ilgili girişimleri bulunduğunu da ifade etti.







