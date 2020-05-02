Kardeşlik budur: İSEDAK 83 proje için yaklaşık 5 milyon dolar fon tahsis etti

Dünya

Avrupa’da emlak zengini: Esed ailesi Fransa, İspanya ve Rusya’da devasa bir emlak imparatorluğunu yönetiyor

İngiliz STK, “Global Witness”, Suriye rejiminin başındaki Esed ailesinin Avrupa’daki servetiyle ilgili bilgiler paylaştı. Beşşar Esed’in amcası Rıfat Esed’in İspanya’da 500’den fazla mülkü var. Paris’te de 3 bin metrekarelik iki köşkü ve at çiftliği bulunuyor. Esed’in anne tarafından akrabası Mahluf’ların sadece bir üyesinin ise Moskova’da 40 milyon dolarlık serveti var.