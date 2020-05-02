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Ekonomi Kardeşlik budur İSEDAK 83 proje için yaklaşık 5 milyon dolar fon tahsis etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kardeşlik budur: İSEDAK 83 proje için yaklaşık 5 milyon dolar fon tahsis etti

Koronavirüs salgınına rağmen İslam ülkeleri arasında kardeşlik bağını güçlendiren çalışmalar sürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi çeşitli Müslüman ülkelerde iki yılda 22 önemli projeyi hayata geçirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSEDAK
İSEDAK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite (İSEDAK), Koronavirüs salgınınına rağmen İslam ülkeleri arasında kardeşlik bağını güçlendiren çalışmalar sürüyor. 2014 yılından bu yana Afganistan’dan Fildişi Sahilleri’ne, Mozambik’ten Endonezya’ya kadar uzanan 24 İslam ülkesindeki projelere önemli katkılar veriyor. Ticaret, tarım, ulaştırma, yoksullukla mücadele, turizm ve finans olmak üzere 6 sektörde kamu kurumlarının kapasitesini geliştirmeye yönelik toplam 83 projeye İSEDAK tarafından yaklaşık 5 milyon dolar fon tahsis edildi.

SOSYAL VE EKONOMİK

  • İslam ülkelerinde iyi yönetişimin güçlendirilmesi ve ülkeler arası dayanışmanın artırılmasını ana hedef olarak koyan program, önemli sosyo-ekonomik sonuçlar sağladı. Bu amaca dönük uygulanan projeler arasında Malezya’da İslami finans okur-yazarlığının artırılması, Afganistan’da hassas grupların eğitime erişiminin kolaylaştırılması, Lübnan’da tarım kooperatiflerinin kapasitesinin artırılması ve Gambiya’da kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi konular öne çıktı.
  • İSEDAK, bu çerçevede Filistin’in kalkınmasına hizmet edecek yeni programları da belirledi. İSEDAK, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edecek projeler hedefleniyor.

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