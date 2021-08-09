Karsan Honda’nın boşluğunu kapattı

Eylül’de fabrikasını kapatacak olan Honda Türkiye’nin boşluğunu Oyak Renault ile Megane sedan modeli anlaşması yapan ve dolaylı ek kapasite sağlayan Karsan doldurdu. Honda’nın yıllık 38 bin adet üretimiyle Türk otomotiv sanayisindeki yerini, yıllık 55 bin adet Megane sedan üretimi yapacak Karsan fazlasıyla almış oldu.

YILLIK 55 BİN ADET ÜRETİM YAPACAK

Karsan, son olarak Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Yerli üretici Karsan, Megane Sedan üretimi için Oyak Renault adına 210 milyon lira yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecek. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacak.

REKLAM

HONDA NE KADAR ÜRETİM YAPIYORDU?

Gebze’de faaliyet gösteren Honda Türkiye 292 bin metrekare alan üstüne kurulu br alana sahip. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin adet olan Honda geçtiğimiz yıl 25 bin adetlik üretime imza atmıştı. Yaklaşık 800’e yakın çalışanı olan fabrika ürettiği modelleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç ediyordu. Teknolojik yatırımlarını Japonya’da toplamak isteyen marka, İngiltere ve Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Türkiye’deki fabrika Eylül’de kapılarını kapatacak.

DÜNYADA BÖYLE BİR FABRİKA YOK

Geçmişte Peugeot’nun hafif ticari araçlarını ve minibüsünü üreten Karsan, Hyundai’nin minibüslerini de üretiyor. Menarinibus’u da üretmeye devam eden marka, kamyon, minibüs, otobüs, hafif ticari ve daha birçok üretim kabiliyetine sahip. Oyak Renault’la yapacağı Megane sedan üretimi de bu kabiliyetin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Bugüne kadar ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin Oyak Renault için bir binek otomobil üretecek olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Okan Baş

MEGANE YERİNE ÇEVRECİ BİR MODEL Mİ?

Oyak Renault’nun uzun zamandır ürettiği Megane sedan modelinden oluşacak kapasite boşluğuna hangi modelin dolduracağı ise merak konusu oldu. Modelin devrine ilişkin açıklamada, “Renault Grubu’nun endüstriyel ayak izini optimize etme stratejisi kapsamında” detayına yer verilirken, oluşacak boşluğa sıfır emisyona sahip halihazırda var olan bir model veya sıfırdan oluşacak bir modelin getirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Tüm dünyada sedan pazarının zayıflaması ve SUV modellerin yükselişi de üretilecek model hakkında değişiklik potansiyeli hakkında seçenekler arasında görülüyor. Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault Grubu’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri olan Oyak Renault, halihazırda yeni Clio, yeni Clio Hibrit ve Megane sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç etmeye devam ediyor.

REKLAM

EKONOMİ Otoda tedarik sorunu bitmedi: 750 bin adet araç olursa ulaşırız