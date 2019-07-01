Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Karsandan elektrikli Atak
OTOMOTİV

Karsan’dan elektrikli Atak

Karsan 1 yılda ikinci elektrikli modelini tanıttı. Jest Electric’in ardından 300 kilometre menzili olan ve BMW i bataryalarına sahip Atak Electric modelini beğeniye sunduklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. Fiyatı 310 bin avro olacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Atak Electric
Atak Electric

Yerli toplu taşıma araç üreticisi Karsan, elektrikli ürün gamının yepyeni üyesi Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW i bataryasına sahip olan Karsan Atak Electric, dinamik tasarımı, teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve tek şarjda 300 kilometre menzile ulaşmasıyla katılımcılardan tam not aldı. ‘New Definition of Mobility’ etkinliğinde, Atak Electric ile birlikte Karsan Jest Electric, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi.

300 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Okan Baş

BMW işbirliğinin ilk ürünü olan Jest Electric’in kısa süre içerisinde büyük ilgi gördüğünü belirten Karsan CEO’su Okan Baş, 35 adet Jest Electric’in Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti.

Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak’ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş, “Dünyanın elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markalarından BMW ile beraber tüm dünyada kullanılabilecek elektrikli toplu taşıma çözümleri üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yine menzili, benzersiz teknolojisi ve boyutlarıyla alanında öncü olan yeni yüzüyle de dikkat çeken Atak Electric’i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Bu bataryalarla Atak Electric’in menzili, 300 km’ye kadar çıkarak rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlıyor. Hızla şarj olabilen bataryaları ile Atak Electric kesintisiz bir hizmet sunuyor” diye konuştu.

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SERİ ÜRETİM AĞUSTOS’TA

BMW bataryaları için 4 yıl ve 200.000 km’ye kadar pil garantisi sağladıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, Atak Electric’in teknolojik özellikleri ve konfor seçenekleri göz önüne alındığında fiyat olarak da rakiplerinden çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Karsan CEO’su Okan Baş, “İlk etapta Avrupa pazarlarını öncelikli olarak hedefleyeceğimiz Atak Electric modelimizde, Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. BMW olan güçlü işbirliğimiz ise devam edecek ve umuyoruz ki yepyeni taşıma çözümlerinde birlikte güzel işler başaracağız” diye konuştu.

  • 3 saatte tam şarj
  • Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. Toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor. Karsan’ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip.

Elektrikli Jest’te Avrupa gururu
EKONOMİ
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