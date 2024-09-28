KDV istisnasına yasal düzenleme

Meclis'in 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında ekonomi önemli bir yer tutacak. Meclis'e gelecek ilk ekonomi torba teklifinin büyük ölçüde istisnalar ve muafiyetleri kapsayacağı öğrenildi. Revize edilmesi önerilen KDV istisnaları arasında suiistimal edilen deniz taşıtları ile kamu araçları da yer alacak. Kaldırılması önerilen KDV istisnalar arasında ise yurt dışından getirilen ham madde ve yardımcı maddelere ilişkin gümrük KDV'si de var.

E-TİCARET KANUNU ELDEN GEÇİRİLECEK

Edinilen bilgiye göre; TBMM Genel Kurulu, önceki yasama yılından kalan Öğretmen Meslek Kanunu'nun görüştükten sonra e-ticaret kanunu teklifini görüşecek. E-ticaret kanunu teklifiyle, yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücü artırılacak. Yurt içi pazarlar yırt dışı menşeili pazar yerlerine karşı korunacak. İstihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılacak.

İLK TORBA İSTİSNALAR

Revize edilmesi önerilen KDV istisnaları arasında suiistimal deniz taşıtları ile kamu araçları da (belediyelere ait itfaiye otosu, kargo taşıyan kamyon gibi) yer alacak.Kaldırılması önerilen KDV istisnalar arasında ise yurt dışından getirilen hammadde ve yardımcı maddelere ilişkin gümrük KDV'si yer alacak.

ODAKLI TEŞVİK TEKLİFİ

Meclis gündemine gelen bir diğer yasal düzenlemeyse sanayide yapısal dönüşümü içeren kanun teklifi. Bu teklifle, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı üretken sektörlere göre yeniden düzenlenecek. Bu çerçevede, ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik bir biçimde seçici ve odaklı olarak daha etkin uygulanacak.











