​Keban HES’te verim yüzde 20 arttı

Yerli ve milli enerji için kararlı adımlar atan Türkiye, bu hedefine ulaşmada tüm imkanları seferber ediyor. Yerlileşme ve millileşme kapsamında Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde başlatılan rehabilitasyon projesiyle ünitelerin verimi yükseldi.

48 yıldır hizmet veren Keban Barajı’nın mevcut gücünün geriye düşmesi nedeniyle restorasyon çalışmaları başlamıştı. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde yenileme çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından 2019’da başlatıldı.

YERLİ İMKANLARLA REHABİLİTASYON

157,5 megavat güce sahip olan ilk 4 türbinden 3’ünün yenilenme çalışmaları bitirildi. Yerli ve milli imkanlarla ünite 2 ve ünite 3’te güç 150 megavattan 180 megavata yükseltildi. 4’üncü ünitenin yenilenme işlemi ise şubat ayında bitirilecek.

REKLAM

1981 yılında faaliyete başlayan her biri 175 megavat gücündeki ikinci 4 türbinde de gerekli görülen mekanik ve elektronik sistemlerde rehabilitasyon çalışması yapılarak, her birinde mevcut güç 180 megavat değere yükseltiliyor. Önceki dönemlerde yabancı firmalara yaptırılan rehabilite çalışmaları bu kez yerli ve milli imkanlarla yapıldı.

2021’DE 3,8 MİLYAR KİLOVATSAAT ÜRETİM

Yapılan rehabilite çalışmaları ile verim yüzde 20 artırılırken, ihale olarak da 130 milyon liralık tasarruf sağlandı. Keban Barajı, kurulduğu günden bugüne kadar 276 milyar 438 milyon 699 bin 210 kilovatsaat enerji üretti. 2021 yılındaki üretim ise 3 milyar 833 milyon 63 bin 900 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

REKLAM

GÜNDEM 'Kurbağalara göl olacak' denilen Keban Barajı'ndan ekonomiye 151 milyar lira katkı