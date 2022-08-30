Kent tarımı sebzesini verdi

Kırdan kente başlayan göç ile artan şehirleşme ve sanayileşme, tarımı daha çok kırsal alanda yürütülen bir faaliyete dönüştürdü. Küresel boyutta yaşanan gelişmeler, tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, kent merkezlerinde tarımsal faaliyetleri tekrar gündeme getirdi. Şehirde yaşayanlar için daha taze ve daha ekonomik gıdalar üretilirken, aynı zamanda toprakların korunması ve daha çok yeşil alanın oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

GIDA İSRAFI ÖNLENECEK

Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunularak, gıda kayıpları azaltılacak. Kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde milyonlarca yerli sebze fidesi Bakanlık tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Bu fideler ile büyük şehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünler, hasat edildi ve tüketicilerin sofralarında yerlerini almaya başladı.

YENİ ÜRETİMDE %75 HİBE DESTEĞİ

Sebze üretiminde başlatılan bu proje, ilerleyen günlerde diğer ürün gruplarında da yaygınlaştırılacak. İçinde bulunduğumuz yılda kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur illerinde belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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STRATEJİK ÜRÜNLER ÖNCELİKLİ

Ayrıca tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesine yönelik olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile ülke genelinde yüzlerce proje başlatıldı. Proje uygulamasında, stratejik öneme sahip hububat, baklagil ve yağlı tohumlu ürünlerin yetiştirilmesine öncelik veriliyor. Bu kapsamda, bu yıl 2,4 milyon dekar alanda ekim yapıldı.

Vahit Kirişci

Bakan Kirişci: Maliyetler azalacak

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, kent tarımına önem verdiklerini belirtti. Kirişci, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmelerde bu süreçte kent merkezlerinde tarımsal faaliyetlerin tekrar gündeme geldiğini hatırlatarak, “Kent tarımı, bölgenin kaynaklarıyla kentin gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik geniş bir çerçeveyi içerisinde barındırmaktadır. Yine kent tarımıyla şehirlerde yaşayanlar için daha taze ve ekonomik gıdalar üretilecek” ifadesini kullandı. Kent tarımı ile maliyetlerin önemli oranda azalacağının altını çizen Kirişci, “Bunun yanında köyden kente olan göçü de azaltabileceğiz. Kent tarımını Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerin dışında Erzurum, Erzincan gibi üretme yeteneği olan yerlerde, ayrıca jeotermal kaynağın olduğu yerlerde uygulayacağız. İklimi sert olan yerde bile 365 gün üretim yaparsınız. Sıcak yerlerde ise serayı soğutmak için güneş enerjisini kullanabilirsiniz” diye konuştu.

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