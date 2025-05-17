Kiev’de Türk fuarı hazırlığı

Ukrayna için barış arayışları İstanbul merkezli zirve yaparken ülkenin yeniden inşaasında Türkiye’yi önemli bir rol bekliyor. Türkiye, çözüme ortak olduğu gibi yeniden inşaada da firmaları kanalıyla ortak olmaya hazırlanırken, Ukrayna’dan da talepler gelmeye başladı. Enerji ekipmanları istenirken Kiev’de Türk teknoloji ve ürünlerinin sergileneceği genel bir fuar düzenlenmesinin planlandığı bildirilerek, özellikle “yıkım atıklarının geri dönüşümü” konusunda tecrübeli firmaların katılımı talep edildi. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na iletilen yazıda, Ukrayna’nın enerji ekipmanlarına ihtiyaç duyduğu bildirildi. Büyükelçilik tarafından iletilen yazıda, söz konusu ekipmanların yeni veya kullanılmışlığının fark etmeyeceği belirtildi. Ekipmanların insani yardım kapsamında veya ticaret yoluyla temini yönünde destek talep edildi. Ukrayna tarafından iletilen enerji ekipmanları ihtiyaç listesinde 183 ürün grubu yer aldı.