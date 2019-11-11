Ekonomi KİP ve Altınordudan centilmenlik imzası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KİP ve Altınordu’dan centilmenlik imzası

Erkek giyim markası KİP ile Altınordu Futbol Kulübü imza attıkları ‘Centilmenlik Sponsorluğu’ ile bir ilke imza attı. Bu kapsamında 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü’nün kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak. KİP ayrıca, oyuncuların stillerinden kişisel bakıma bir centilmenin yaşam biçimini şekillendiren özel eğitimler de verecek.

Burak Karaca Yeni Şafak
Zeynep Doğan ve Seyit Mehmet Özkan
Zeynep Doğan ve Seyit Mehmet Özkan

Erkek giyim markası KİP, Altınordu Futbol Kulübü’nün bir yıl süreyle ‘Centilmenlik Sponsoru’ oldu. KİP’in sahiplendiği ‘Centilmenlik’ mottosuyla; Altınordu Futbol Kulübü’nün ‘İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu’ yetiştirme felsefesi iki markayı bu sponsorluk anlaşmasında buluşturdu. 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü’nün oyuncuları ve teknik kadrosu KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak. Anlaşma çerçevesinde KİP, Altınordu Futbol Kulübü oyuncularına stillerinden kişisel bakıma bir centilmenin yaşam biçimini şekillendiren bir çok konuda özel eğitimler de verecek.

2020 YURT DIŞINDA ATILIM YILI

Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Türkiye’de örnek bir futbol kulübüne sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. KİP’in geleceği doğru kurgulayarak globalleşme yolunda önemli adımlar atan güçlü bir marka olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: “2019’da hedef coğrafyalarımız Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da güçlü büyüme planlarımızın ilk adımlarını attığımız bir yıl yaşadık. KİP’te 2020 yılını 'yurt dışında büyüme yılı' ilan ettik. 2020’nin ilk yarısında Romanya, Kuzey Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi hedef coğrafyalarımızda 5 mağaza birden açacağız. Yılın ikinci yarısı için hedefimiz ise her ay bir yeni KİP mağazası açmak.”

ARTIK DAHA CESARETLİYİZ

  • Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise KİP gibi önemli bir markayla yapılan iş birliğini çok önemsediğini vurgulayarak, “Altınordu Kulübü’ne yapılan her katkıyı, bu toprakların çocuklarını daha iyi yarınlara kavuşturmak için verilen destek olarak görüyoruz. Yalnız değiliz ve şimdi artık daha cesaretliyiz” diye konuştu.

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