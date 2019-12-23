Kiralamada eski araç krizi

Araç kiralama sektöründe daralma devam ederken eskiyen modeller yenilenemedi. Bu yılı 280 bin adet araç parkıyla kapatacaklarını ifade eden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, sektörün geldiği son noktayı değerlendirdi.

BU KADAR KÖTÜYÜ TAHMİN EDEMEDİK

Araç kiralama sektörünün ağırlıklı dışarıdan sermaye ve kredi ile büyüdüğünü söyleyen Ayyıldız, “Bu kredi akışı durunca geçen yıl Ağustos ile beraber bir firma battığında diğer firmalar da zor duruma girdi. Herkes para bulmakta zorlandı. Biz geçen sene ağustostan bugüne dönen arabalarımızı yenileyemiyoruz. 2018 başından beri bir küçülme bekliyorduk sektörde fakat bu ölçüde bir küçülme beklemiyorduk. Uzun dönem kiralamada frene basmaya başlamıştık. Ağustos’taki bu çalkantıdan sonra hızlı bir şekilde elimizdeki varlıkları satmaya başladık. Finansman ihtiyacımızı bu şekilde kapatmaya çalıştık. Bankalardaki faiz oranlarını hatırlıyorsanız 35-40’lara varıyordu. Çok afaki sürdürülebilir faiz yapısı yoktu açıkçası. İlk başta herkes kredi bulmaya çalıştı sonrasında gecikmeli de olsa benzer yöntemleri izlediler. Ağırlıklı kamu bankaları bu dönemde özel sektöre destek oldu” şeklinde konuştu.

Emre Ayyıldız

SEKTÖR 2021’DE NORMALLEŞEBİLİR

Finansman sorunlarının biraz olsun rahatladığını vurgulayan Emre Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti: “Hala kriz öncesi dönemden çok uzağız. 2020’de de kriz öncesi döneme gelebileceğimizi düşünmüyorum. Faizler düştü vatandaş daha fazla harcamaya başlıyor.”

KİRALAMADA VADE KISALDI

İnsanların artık uzun vadeli plan yapmak istemediğini ve bunun şirket planlarınıda etkilediğini söyleyen Garenta Genel Müdürü, “İnsanlar önünü görmekte zorlandığında planı kısaltıyor. Eğer 2019 Ocak’ta kiralamış olsaydı bir kişi yüzde 20-25 faizle yapacaktı, 3 yıl kendini bağlayacaktı. En azından şimdi döndüğünde kiralama firmaları yüzde 15 ile fonluyor. Trend kesinlikle 24 ay, 12 ay olarak planlamalara doğru düşüyor. Hükümetin yaptığı en önemli adımlardan biride TL ile kiralamayla kur farkını ortadan kaldırmak oldu. 2017 sonundaki adetleri 2020’de göremeyiz. 2020 sonunda 300 bini geçeriz. Sıfır otomotiv pazarı 2020’de 600 bin olabilir” ifadelerini kullandı.

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Saatlik Moov taksiden ucuz

Moov by Garenta’dan da söz eden Emre Ayyıldız, “Moov’un yolculuk maliyeti taksilerin yarı fiyatından ucuz. 15 dakikası 9.5 TL’den başlıyor Moov’un, fiyatlar otomobilin modeline göre değişiyor. İstanbul Havalimanı’na Taksim›den Moov ile yapılacak bir yolculuğun bedeli, eğer 15 dakikası 9.5 TL olan bir araç kiralanırsa toplamda 63 TL tutuyor. Taksi ile aynı yolculuğun maliyeti 150 TL’yi bulabiliyor. Moov by Garenta toplu ulaşıma bir alternatif. İspark ile yeni bir anlaşma yaptık. İspark’ta Moov by Garenta araçlarımız ücretsiz park edecek. Moov’da araç sayısı bin 600 adet, önümüzdeki yıl araç sayısını 3 bin 500’e çıkaracağız. Scooter için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.