Kırsalda büyük yatırım hamlesi: 327,5 milyar lira ekonomiye kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik Bülteni'nden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli dönemlerde hibe programları uyguluyor.

Bu doğrultuda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Makine-Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, IPARD ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri hayata geçirildi.

Kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde geçen yıl 7 bin 139 projeye 14 milyar 486 milyon lira hibe sağlandı. Bu hibelerle 27 milyar 907 milyon liralık yatırım yapıldı ve 7 bin 169 kişi istihdam imkanı buldu.

2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklendi ve projelerin faaliyete geçirilmesi sonucunda reel olarak 327 milyar 482 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde yapılan yatırımlarla 286 bin 705 kişi istihdam edildi.

Projelerin hibe, yatırım ve istihdam detayları

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 3 bin 412 projeye 5 milyar 205 milyon lira hibe desteği sunuldu. Faaliyete geçirilen 11 milyar 113 milyon lira tutarında yatırımla 5 bin 543 kişilik istihdam oluşturuldu. Bu proje kapsamında 2006-2025 döneminde ise toplam 22 bin 825 projeye 64 milyar 507 milyon lira hibe desteği verilirken, 136 milyar 435 milyon liralık yatırımla 129 bin 599 kişilik istihdam sağlandı.

Makine-ekipman alımı destekleri çerçevesinde 2006-2023 döneminde toplam 299 bin 320 makine-ekipman alımına, 17 milyar 997 milyon lira hibe desteği verildi.

Uzman Eller Projesi'nde 2020-2023 yıllarında toplam 2 bin 413 projeye 931 milyon lira hibe desteği verilerek 1 milyar 133 milyon lira yatırım faaliyete geçirilirken, Genç Çiftçi Projesi ile 2016-2018 yıllarında toplam 47 bin 775 projeye 17 milyar 565 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında geçen yıl 2 bin 788 projeye 1 milyar 141 milyon lira hibe desteği verilerek, 2 milyar 853 milyon lira yatırım yapılmasına katkı sağlandı. 2007-2025 döneminde de toplam 60 bin 82 projeye 12 milyar 456 milyon lira hibe verilerek, 25 milyar 483 milyon liralık yatırım faaliyete geçirildi.

IPARD programlarıyla yaklaşık 161,4 milyar lira yatırım yapıldı

IPARD I, II ve III programlarıyla 2007-2025 döneminde 26 bin 421 projeye destek verilerek, faaliyete geçen 161 milyar 388 milyon lira yatırımla 106 bin 918 kişilik istihdam oluşturuldu.

Hedef bölgelerin dezavantajlı alanlarında yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi , Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi ile 2025'te toplam 130 projeye 860 milyon lira hibe ödendi ve toplam yatırım tutarı 1 milyar 74 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2018-2025 döneminde toplam 559 projeye 2 milyar 377 milyon lira hibe desteği ödenerek, toplam 3 milyar 44 milyon lira yatırım yapıldı.







