​Kısa mesafe sorununa elektrikli çözüm

Elektrikli mini araçlar, tıpkı scooter gibi paylaşımlı olarak kiralanabilecek. Modeline göre arabaları telefonunuzdaki uygulamayla çalıştırıp, ehliyetli veya ehliyetsiz olarak kullanabileceksiniz. Araçların çevreci özellikleri ayrıca dikkat çekiyor. Şimdiden birçok yatırımcının iştahını kabartan bu paylaşımlı sistem, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almayan taksici sorununa da alternatif olacak gibi görünüyor.
Mobil teknolojilerle destekli paylaşım ekonomisinde scooter’dan sonra elektrikli ve güneş enerjili mini araçlar hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Son yıllarda sağımızdan solumuzdan hızla scooter’ları hepimiz biliyoruz. Türkiye pazarına sınırlı sayıda ve yeni giren Citroen Ami gibi örnekler, birçok kesim tarafından merakla bekleniyor. Söz konusu araçların yakın zamanda paylaşımlı modelle kullanılacağı ifade ediliyor.
GİRİŞİMCİNİN RADARINDA
Kirala-kullan-bırak şeklinde ifade edilecek sistem yakın gelecekte fazlaca rağbet görmeye aday. Türkiye’de daha sık görmeye başladığımız, elektrikli küçük ve kullanımı kolay arabalar şirketlerin de gözdesi olacak gibi duruyor. Zira birçok yatırımcı bunları satın alarak, scooter örneğinde olduğu gibi paylaşımlı kullanım modeli için kullanacak.
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SON TEKNOLOJİ VE BASİT
Taksici sizi kısa mesafe yüzünden almadı veya araç bulamadınız diyelim, uygulamadaki barkotu okutarak aracı kullanabileceksiniz. Scooter örneklerinde olduğu gibi süre veya kilometre hesabı ücret ödeyeceksiniz. Kiraladığınız aracı, kullanıldıktan sonra park edip gidebileceksiniz. Söz konusu teknolojilerin hem şehir içi trafiğini rahatlatması hem de son dönemde tartışma konusu olan taksilere alternatif olması bekleniyor. Kısa mesafeli yolcu almamakla eleştirilen taksicilere ihtiyaç kalmadan ortalama 50 km hız yapabilen bu araçlar hayatımızı kolaylaştırabilir.
Birçoğunun şarjı ev tipi prizlerde 3 ila 5 saatte doluyor. Tabii ürüne ve teknolojisine göre süre değişiyor. Sürücüler, akıllı telefona yüklenen uygulama ile arabayı çalıştırabilecek. Örneğin kapılar QR kodla açılıyor. Aracın içindeki tüm özellikler akıllı sisteme sahip olsa da kullanımı son derece basit. Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.
Hem çevreye hem bütçeye dost
Çevre dostu olmaları yanında vatandaşın araba alma gereksinimi de azalacak. Birçok internet sitesinde şimdiden satışa sunulan ve biraz daha geliştirilmeye ihtiyaç duyulan modellerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Özelliklerine göre 100 bin ve üzerine çıkabiliyor. Kimileri araba statüsünde olmadığı için ehliyetsiz bile kullanılabiliyor. Bu araçlar 4 tekerlekli ve genelde 2 kişilik yapısıyla motorlara alternatif olarak gösteriliyor.