KİT'ler 679 milyar TL yatırım yapacak

Kamu alanlarında alım ve yatırım hedefleri belli oldu. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliğinin artırılması amacıyla KİT'lerin statü ve konumları yeniden belirlenecek. Yönetişim reformu kapsamında KİT'lerin faaliyetleri, ticari olan ve olmayan ayrımına göre yeniden sınıflandırılacak.

19 KİT FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de Ekim 2025 itibarıyla 19 KİT faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşlara ek olarak özelleştirme programında bulunan ve yüzde 50'den fazla kamu payı olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) ve Sümer Holding, KİT dengesi kapsamında izleniyor. KİT'lerin 2026 yılında 679,4 milyar lira yatırım yapması hedefleniyor. Toplam KİT yatırımları içerisinde önemli paya sahip olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervine yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne devam edecek. Bu kapsamda gaz arzının 2026'da artması planlanıyor. Ayrıca KİT ve özelleştirme portföyünde izlenen kuruluşların 2026 yılında 181,5 milyar lira finansman açığı vermesi öngörülüyor.

TMO ALIMLARI BELİRLEDİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) ve Türkiye Şeker Fabrikaları'nın (TürkŞeker) 2026 yılı alım hedefleri de belli oldu. Gelecek yıl TMO'nun 3,5 milyon ton buğday ve 1,5 milyon ton mısır, ÇAYKUR'un 680 bin ton yaş çay, TürkŞeker'in 7,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörülüyor.

FON GELİRİ 541 MİLYAR LİRA

2026'da bütçe içi Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile bütçe dışı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik, Savunma Sanayii Destekleme ve Özelleştirme fonlarından oluşan fon gelirlerinin 2026'da 541,3 milyar lira, fon giderlerinin 477,3 milyar lira, gelir-gider fazlasının da 64 milyar lira olması hedefleniyor.







